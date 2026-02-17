Какво се случва с тялото ви, ако всеки ден ядете овесени ядки

Като основен продукт в шкафа с дълготрайни продукти, овесените ядки заслужават място във вашата кухня. Скромното пълнозърнесто зърно е пълно с фибри, хранително вещество, което е от съществено значение за доброто здраве. Освен това, овесените ядки са евтини и засищащи, което ви помага да извлечете максимума от храненията си.

Имайки предвид тези ползи, може да помислите за ядене на овесени ядки всеки ден (или поне по-често). Какво ще се случи, ако го направите?

По-добро здраве на сърцето

Още: Кое е по-опасно за здравето - да сте нощна птица или ранно пиле?

Овесените ядки са чудесен източник на фибри, по-специално бета-глюкан, казва Саманта Снашал, регистриран диетолог, диетолог в Медицинския център Уекснър към Държавния университет на Охайо.

Доказано е, че този вид фибри подобряват общия холестерол, както и LDL или „лошия“ холестерол“. Те действат чрез свързване с жлъчните киселини в стомашно-чревната система, като в крайна сметка влияят върху усвояването на мазнините и нивата на холестерола. Това може да помогне за намаляване на риска от сърдечни заболявания и инсулт.

Подобрено храносмилане

Още: Мит или истина - помагат ли овесените ядки за отслабването

Разтворимите фибри в овеса също ще подпомогнат ежедневното ви храносмилане. Когато разтворимите фибри се смесят с течности в стомашно-чревната ни система, те създават вискозно гелообразно вещество, което омекотява изпражненията, казва Снашал. Освен това, бета-глюканът се счита за пребиотик, „който по същество е храна за пробиотиците или добрите бактерии в червата ни“. Това насърчава здравословния чревен микробиом, като по този начин помага за намаляване на риска от рак на дебелото черво, запек и други стомашно-чревни проблеми.

Подобрено чувство за ситост

Когато овесените ядки са част от ежедневната ви рутина, ще се чувствате по-сити като цяло. Това повишено чувство на ситост може да намали чувството на глад и желанието за храна, като ви помага да се чувствате по-енергични през целия ден.

По-добър контрол на кръвната захар

Още: Овсени ядки за подобряване на плодородието на почвата: Ето как ги използват опитните градинари

Тъй като бета-глюканът се желира в червата, той също така забавя усвояването на глюкоза (захар) в кръвния поток. Това води до постепенно повишаване на кръвната захар, което намалява количеството инсулин, от което тялото ви се нуждае, за да я регулира. (Инсулинът, между другото, е хормон, който помага на клетките ви да усвояват глюкоза от кръвта.) С течение на времето този ефект може да намали риска от висока кръвна захар и диабет тип 2.

Добре ли е да ядете овесени ядки всеки ден?

Според Снейшал е безопасно да консумирате овесени ядки ежедневно. Изключение прави, ако сте на диета с ниско съдържание на фибри или остатъци, за да се справите с храносмилателно състояние. В този случай може да се наложи напълно да избягвате овесените ядки, според експертите от здравната система на Университета на Вирджиния. В противен случай, овесените ядки могат да се консумират всеки ден, стига да сте внимателни със сладките добавки.

Още: Как се правят палачинки с овесени ядки - хем здравословно, хем вкусно