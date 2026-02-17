Спорт:

Защо ни е скъпо и какво ни удря по джоба: ИПИ с коментар

17 февруари 2026, 8:06 часа 292 прочитания 0 коментара
Икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов обясни защо е скъпо и кои продукти ни удрят по джоба. В студиото на bTV Богданов анализира икономическата ситуаия на пазара и наблегна на тезата си, че там, където има конкуренция, има спад на цените. Там, където работи пазарът, има много доставчици, които се състезават и много лесно може да се сравни, уточни икономистът от ИПИ.

От какво зависи цената на потребителската кошница?

Снимка: iStock

Той изтъкна, че повишаване цената на потребителската кошница не зависи от това, че България е приела еврото. Според него няма чак толкова голямо разминаване на цените на храните.

Още: ДКСБТ: Храните продължават да поскъпват

"Отделни хранителни стоки поскъпват над 10-15% и потребителите очаквано ги забелязват. Статистиката показва, че яйцата и млечните продукти са по-скъпи. Въпросът е в продуктовите пазари да се види как работи конкуренцията", отчете Богданов.

Банкерът Левон Хампарцумян добави, че светът като цяло се намира в инфлационна ситуация. Според Хампарцумян търговецът винаги намери начин да обясни защо стоките са му по-високи.

Още: Кой на кого извива ръцете до счупване: КЗК обяви нова акция

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
