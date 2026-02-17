Връзки с ДАНС, ГДБОП и педофилия: Нови завои за Ивайло Калушев и хижа "Петрохан"

Нямам доказателства, че Ивайло Калушев е бил сътрудник на ДАНС - това е секретна информация. Не сме виждали документ за вербовка, нито докладите до водещия му офицер. Питахме (Actualno.com също зададе въпроси и няма отговор), но отговор нямаше как да получим - едва ли някога ще научим официално. Това каза журналистът от "24 часа" Кирил Борисов, който вярва, че ДАНС е имала информация какво става в хижа "Петрохан". И всичко това след като колегата му Виктор Иванов каза вече, че вестникът имал "абсолютно сигурна информация", че Калушев е бил сътрудник на ДАНС - ОЩЕ: "Калушев е бил сътрудник": Сянката на ДАНС и ДС над трагедията "Петрохан" (ВИДЕО)

Единствено бащата на едно от момчета, което е било с Калушев в Мексико, изказва опасения и негодува срещу връзката на сина си с Ивайло Калушев. Това заяви още Борисов - той визира бащата на Валери, който също се казва Валери - инж. Валери Андреев. В материал на вестника се твърди, че пред разследващите инж. Андреев е казал, че на 3 пъти съпругата му София Андреева и синът му Валери-младши са му измъкнали над 200 000 евро заради Калушев.

Досега не е доказано, че е имало педофилска мрежа, в която Калушев е бил главно действащо лице - според мен разследването се фокусирало върху личните отношения вътре в групата, разказа журналистът. Той направи изрично разграничение между ДАНС и ГДБОП като служби, в които Калушев е имал връзки. Бащата на Калушев - Георги, освен че е разкрит като агент "Живко", е свързан във вече закритата фирма "Троева Консулт" на агент "Траянова" - проф. д-р арх. Веселинка Троева - зам.-peĸтop на УACГ, която е починала, съобщава разследващият сайт Bird.bg - ОЩЕ: 10 души с АТВ-та и множество гилзи: Първите показания за хижа "Петрохан" - да или не?

Много от родителите, които сега дават показания, са в периферията на "обществото" на Калушев. Те още му вярват, подчерта Борисов пред БНТ. Според него, няма конспирация, че Деян Илиев евентуално се е върнал в Мексико. Жена му е от там, подчерта Борисов. А междувременно Bird.bg обяви, че бащата на Илиев (Делчо) участва в сдружение "Асоциация България-Африка" заедно с бившия зам.-шеф на ДАНС генерал Николай Николов - щатен служител ДС, управление III - контраразузнаване. Ген. Николов е бил и директор на Военна полиция.

Интересното в този разговор е, че Кирил Борисов вярва в следното - МВР и прокуратурата били подложени на страхотен натиск и щяло да има все пак реални отговори - ОЩЕ: Многото гилзи в хижа "Петрохан": МВР каза имало ли е стрелба