Съдът в Страсбург може да промени разследването на случая "Петрохан"

17 февруари 2026, 8:12 часа 284 прочитания 0 коментара
"Ако производството се прекрати с мнение, че загиналите са се самоубили, близките роднини имат право на жалба и собствена оценка на доказателствата". Това написа в личния си профил във Facebook адвокат Емилия Недева. С тази позиция тя визира случая "Петрохан - Околчица" и е категорична, че не е вярно, че нямало пострадал, ако даден случай бъде затворен като "самоубийство".

Адвокат Недева посочва, че ако няма жалба срещу евентуално заключение, че става въпрос за самоубийство, то роднините и близките нямат право впоследствие да търсят обезщетение заради недобре проведено разследване на случая. "В определени случаи Европейският съд приема, че неефективното разследване засяга правото на живот или е акт на унизително отнасяне. Подобни дела за неефективно разследване се водят успешно и у нас, и пред Европейския съд по правата на човека", пише юристът.

В своята публикация тя дава примери именно с дела пред Европейския съд по правата на човека (в Страсбург), включително това за Тодор Димов-Чакъра.

"Всички възходящи, братя и сестри, низходящи, съпрузи имат качество на пострадали и могат да участват в разследването лично и чрез повереник", уточнява адвокат Недева.

Ивайло Ачев
