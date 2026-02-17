Чете ли БФС правилника така, както Дяволът Евангелието?

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Българският футболен съюз започна нова любопитна поредица, в която говорителят на Съдийската комисия към родната централа Александър Костадинов анализира най-спорните ситуации от мачовете в Първа лига, Купата и изминалата Суперкупа. Той разглежда решенията на арбитрите 24 часа след срещите във видео в официалния YouTube канал на Съюза. Инициативата звучи похвално и като крачка към по-голяма прозрачност. След финала за Суперкупата, първите два кръга от елита и сблъсъците за Купата обаче не липсваха критики към въпросните клипове.

Спорните анализи на спорните ситуации

Държа да отбележа, че нищо написано в следващите редове не се отнася лично до Александър Костадинов, който освен всичко е и колега журналист. Разглеждам анализираните ситуации като констатации на цялата Съдийска комисия. Най-голям интерес от тях будят положението за евентуален червен картон за Ерик Маркус от Лудогорец в мача на "орлите" срещу Локомотив София, червеният картон на Мартин Георгиев от Спартак Варна срещу Черно море, сравнен с идентична ситуация от Суперкупата, както и зачетеният гол на Локомотив в пловдивското дерби.

"Ерик Маркус (Лудогорец) удря без топка Иван Лагунджич (Локомотив). Драгомир Драганов следи атаката вдясно и не вижда ситуацията. Кадрите не убеждават, че има насилие, достатъчно за червен картон. Няма основание за промяна на решението", твърдят от Съдийската комисия към БФС. Оставяме на вас да прецените дали се, или не се вижда достатъчно насилие (след 4:35 минута). От едната камера по-скоро изглежда, че става въпрос за удар с лакът, а от другата - това не се вижда толкова ясно. Най-скандалното е начинът на снимане, както и това, че въпреки наличието на ВАР, не можем ясно да видим дадена ситуаиция. А че част от текста, показан на картинки, е генериран чрез ChatGPТ, няма да коментираме.

Продължаваме с още едно положение от същия 20-и кръг. Според Съдийската комисия червеният картон на Мартин Георгиев от Спартак Варна е даден правилно след намеса на ВАР, тъй като младокът предотвратява очевидна възможност за гол (след 2:45 горе). Заваляха коментари за сходство с нарушение на Дуарте срещу Майкон, което беше определено като невнимателно - съответно мина без жълт картон (след 1:20 долу).

Преминаваме към 1/4-финалите на България. Най-големи дискусии пробуди голът на Умарбаев за Локо Пловдив срещу Ботев Пловдив (след 2:55 долу). Според централата №4, намиращ се в положение на засада, не влияе на играта. Основни съмнения тук могат да се изразят относно това дали въпросният бранител не пречи на видимостта на Даниел Наумов. Да, при самият изстрел сякаш стражът има добра гледна точка, но дали това остава след тупкането? Също така подлежи на коментар дали №4 не пречи на №14 от Ботев да реагира по-добре. Впрочем играчът на "канарчетата" умишлено се изтегля именно за да остави съперника в засада.

Бихме желали да дискутираме и претенциите на Левски за неотсъдено нарушение срещу Переа в заключителните минути от редовното време в мача за Купата срещу Лудогорец, но Съдийската комисия е решила, че в тази ситуация няма нищо спорно. Очакваме с интерес анализите за двубоите от 21-вия кръг. Дотогава сами решете дали от БФС четат правилника така, както дяволът евангелието.

Автор: Джем Юмеров

ОЩЕ от "ВАР-ът на Actualno": Времето на президента Гонзо изтече: Домусчиев каза - няма ли оставки, значи конгрес!