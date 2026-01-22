Любовен съвет за всяка зодия за 23 януари

Научете какво ви очаква този петък, 23 януари 2026, според зодията.

Овен

Всичко, което започва на шега, може внезапно да приеме сериозен обрат. Един човек може неочаквано да се взира в нечии очи по време на разговор. Приемате ли тези нови чувства такива, каквито са? За загрижената общност един обикновен ден ще се превърне в революционно начало. Ще се окажете в по-дълбоки води. Признайте растежа, независимо колко непланиран е той.

Телец

Днес мълчанието може да каже повече от думите. Ако сте необвързани, една спокойна вечер, завършваща в отпусната тишина, ще ви потопи и двамата в тишината на познатите действия. Има двойственост на чувствата в това, което се казва, и това, което остава неизказано. Така че, за малцината отдадени партньори, вашият партньор ще ви разбере без думи. Доверете се на това мълчание: Имайте нещо различно от думи, в които не сте сигурни, за да дадете зелена светлина за по-нататъшна любов.

Близнаци

Ако станете малко по-отворени днес, това може да ви донесе нещо хубаво. Ако сте необвързани, автентичността може да привлече вниманието на някой, който ви разбира. Разкриването на тайните може да ви отвори нови врати. Ако сте във връзка, споделянето на съмнение или малко надежда може да донесе олицетворение на искрен, искрен разговор. Видима светлина, моля, видима.

Рак

Разговорите от сърце днес биха могли да предизвикат големи промени. Не се притеснявайте, необвързани: едно искрено, честно писмено съобщение до или от вас би трябвало да направи наистина стойностните начинания още по-интересни. Постарайте се малко. Двойки, отделете малко време, за да се потопите в чувствата си. Не в подходящия момент. Просто кажете това, което е важно.

Лъв

Като цяло, понякога любовта работи по-добре, ако не се пресмята толкова много. Ако сте необвързани, отпуснете се и се насладете на отварянето на вратата за някого, без натиск от двете страни. В една партньорска връзка, твърде многото казване понякога може да създаде разрив между двама души. Оставете го да бъде. Днес любовта е много повече свързана с релаксация, отколкото с работа.

Дева

Днес трябва да сте посветени на дискретността по отношение на личната информация. Ако сте необвързани, вероятно ще усетите кога е подходящият момент да се отворите и кога е по-добре да се въздържите. Не помага и просто да започнете да говорите. В една връзка, да знаете какво е правилно е ключът към поемането по правилния път. Малко пространство и малко откровен разговор заобикалят измамата.

Везни

Днес е ден, в който не става въпрос само за искри - нещо, което трае. Ако сте необвързани, ще срещнете някой, който ще ви развълнува, но вие ще бъдете първите, които ще забележат дали той или тя ще може да отговаря на вашите ценности. Добрият външен вид, искрящата личност и чарът не са достатъчни в тези часове. Ако сте в интимна връзка, може да се запитате дали вашите мисли и начин на живот са все по-синхронизирани.

Скорпион

Трябва да се освободите от това, което никога не е било благоприятно за живота ви. Ако сте необвързани, трябва да откриете, че вече не сте в преследване на онези, които ви объркват. Това е рядък знак за растеж. Да бъдете обвързани може би вече не е толкова забавно днес и може би не сте изкушени толкова много от нещо, за което обикновено бихте се хванали. Развиването на способността да правите паузи, преди да реагирате, може да ви помогне да казвате по-малко. И все пак, този нов начин на навигиране постепенно ще ви помогне да оправите нещата и да успокоите водите.

Стрелец

Днес може да ви се случи прозрение – сърцето ви наистина се е разширило отново, докато не сте гледали. Ако не сте обвързани, ще усетите, че миналата болка е била пропусната в разговора. Думите ви днес ще имат лек, ефирен тон. Ако имате половинка, старите напрежения сякаш намаляват. По-широките усмивки и подновеното доверие ви карат да се чувствате отново свободни. Позволете на това тихо възраждане да поеме контрола днес.

Козирог

Днес може да ви даде известна надежда за подмладяване на връзка, която изглеждаше непоправимо разбита. За необвързаните, кратък разговор с някого може да промени начина, по който гледате на любовта. За тези, които са във връзка, дори една малка минута заедно може да каже много. Дори не е нужно да говорите много; просто бъдете присъствие, за да се насладите на малко спокойствие. Ще откриете, че разстоянието започва да се скъсява. Доверието не е непременно много шумно. Нека тези малки неща ви покажат, че всичко може да се оправи.

Водолей

Мълчанието говори много. Неловкото мълчание оставя дълбок отпечатък в съзнанието на човек. Ако сте необвързани, един нервен поглед или момент на споделена тишина може да се отрази повече от вътрешната страна на крака му/ѝ. Не пренебрегвайте инстинкта си. Уютът просто да седнете до съпруга/съпругата си в абсолютна тишина може да ви е задоволителен. Думите са извън контрол днес; обаче връзката е толкова силна. Оставете тези моменти да дишат; те са достатъчни, за да проговорят.

Риби

Предпочитането на някого често ви привлича към гласа, честността или процеса на опознаване, а не само към външния му вид. Ако сте необвързани, това означава да сте привлечени от обикновеното, възприемано от обикновеното. Ако сте във връзка, това подчертава фините празнини, запълнени с мимолетни погледи. Днес привличането е по-скоро свързано с това как се чувствате, когато сте себе си. Обърнете внимание на това как реагира сърцето ви, вместо да разчитате единствено на това, което виждат очите ви.