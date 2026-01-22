Станка скастри ЦСКА за възпитанието на борците им, но забрави, че и неин състезател риташе съдия (ВИДЕО)

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева атакува отбора на ЦСКА заради постъпката на техния борец Иво Илиев, който си позволи да изрита съдийската маса по време на Държавното първенство в Сливен. "Явно така ги възпитават треньорите в ЦСКА", бяха думите на Златева пред bTV по повод грозния инцидент, при който Илиев впоследствие отнесе юмрук в лицето от съдийката Елина Васева, а майката на бореца пък я хвана за косата.

Май и Станка Златева така възпитава борците си

Златева смята за безпрецедентно случилото се в залата по борба в Сливен, като осъди остро действията на бореца, както и неговия клуб. Не е тайна, че президентът на федерацията е в открит конфликт със собственика на отбора на ЦСКА Гриша Ганчев, което пък се отразява и на борците на ЦСКА. В социалните мрежи обаче припомнят, че случаят с Иво Илиев далеч не е изолиран, дори напротив: съвсем наскоро именно възпитаник на Станка Златева си позволи подобна агресия.

През 2022 година състезател на Станка Златева рита съдията на тепиха. Въпреки това, арбитърът запазва самообладание и спокойно му показва червен картон за провинението, без да отвръща на агресията с агресия - нещо, което се случи при инцидента в Сливен. Този инцидент идва в противоречие на думите на Златева, че "явно така ги възпитават треньорите в ЦСКА", тъй като самата тя, като треньор, е позволила неин състезател да прояви такава агресия към съдия.

Можете да видите ситуацията във видеото: