Никос Вертис пред Actualno: Любовта на българите е невероятна, благодаря ви! (ВИДЕО)

Една от най-големите съвременни звезди на гръцката музика - Никос Вертис, кацна в София за своя концерт на 23 януари в зала "Арена 8888". Вертис е абсолютен любимец на българската публика и всеки негов концерт е събитие с разпродадени билети и незабравими емоции. Предстоящото събитие не е изключение, а родната публика вече няма търпение да чуе любимите си хитове и да преживее отново неповторимата енергия, която само Никос Вертис може да даде.

Обръщение към феновете

Екип на Actualno.com беше на Терминал 1 на Летище "Васил Левски", за да посрещне гръцката звезда, а Вертис радушно се съгласи да отговори на нашите въпроси. С усмивка и добро настроение изпълнителят сподели специално за нашите читатели първите си впечатления след полета.

Здравейте, Никос! Как се чувствате тук?

Чувствам се като у дома си, не само заради концерта ми, но и заради моите клипове, направени в миналото. Вълнуващо е да бъда отново тук.

Какво искате да кажете на българските си фенове?

Искам да благодаря на всеки от вас за тази изумителна подкрепа. Вашата любов, която ми показвате винаги, като съм тук, не само заради концертите, но и в Гърция... Бог да ви благослови! Всичко е невероятно, благодаря ви!

Както вече стана ясно, и този концерт на Никос Вертис се радва на огромен интерес, а последни билети все още може да закупите онлайн в мрежата на Eventim.

