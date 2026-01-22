Най-важните новини за деня: 22 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 януари 2026 г.

ОПАСНОСТ ОТ ГОЛЯМ ТЕХНОЛОГИЧЕН ГАФ НА ИЗБОРИТЕ: ЕКСПЕРТИТЕ СА РАЗТРЕВОЖЕНИ

С промените в Изборния кодекс се подкопава доверието на избирателите в този процес. Виждаме лош пример – няма как да се въведе драстично различна технология в избори, които ще се проведат след два месеца. Това наистина е саботаж. За краткото време няма как да се разпишат правила и процедури и вотът да се отчете правилно. Това мнение изрази Цветелина Пенева от Обществения съвет на ЦИК в ефира на Нова телевизия относно предложението на следващите избори да се гласува чрез сканиращи устройства.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ БЪРЗАТ ДА "ОПРАСКАТ" МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ

Промените в Изборния кодекс влизат извънредно за гласуване на второ четене в пленарната зала, въпреки острите спорове и предупрежденията на опозицията, че правилата се прекрояват броени месеци преди предсрочните избори. Управляващото мнозинство настоява спешно да отпадне машинното гласуване и да бъде заменено с гласуване с хартиени бюлетини, които да се отчитат чрез сканиращи устройства.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЗАСЕГА УДАРИХА НА КАМЪК С ПРОМЕНИТЕ В ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

Провали се днешното пленарно заседание, на което управляващото мнозинство планираше спешно да разгледа на второ четене промените в Изборния кодекс. С тях се предвижда премахване на машинното гласуване и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини, които да се отчитат чрез сканиращи устройства, още за предстоящи предсрочни избори, очаквани след около три месеца. Опозицията настоява, че реалната цел е вотът да се проведе изцяло на хартия.

ОФИЦИАЛНО: ПРОКУРАТУРАТА ПРОВЕРЯВА НАД 100 МЛН. ЛВ. РАЗЛИКА В ДОХОДИТЕ НА ПЕЕВСКИ

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство по сигнала на съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев за потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. През септември Мирчев и Божанов изпратиха сигнал до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите и до главния прокурор.

ВЪПРЕКИ БОЙКОТА НА ЕС: ЖЕЛЯЗКОВ ВКАРА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА ЗА МИР НА ТРЪМП (ВИДЕО)

България се включи в инициативата "Съвет за мир", лансирана от американския президент Доналд Тръмп, на фона на отказа на водещи държави от Европейския съюз да подкрепят проекта. Поканата до София е била отправена чрез президента Румен Радев, чийто отговор е останал предпазлив и без ясен ангажимент. Въпреки това премиерът в оставка Росен Желязков се появи тази сутрин на Световния икономически форум в Давос, с което на практика потвърди участието на страната ни в новата структура. Единствените страни-членки на Европейския съюз в организацията са България и Унгария на Виктор Орбан.

ЖЕЛЯЗКОВ ОБЯВИ КОЙ МУ Е ПОЗВОЛИЛ ДА ВКАРА БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА ТРЪМП. ПАРЛАМЕНТЪТ ЩЕ ИМА ДУМАТА

Премиерът в оставка Росен Желязков за първи път публично защити решението за присъединяването на България към новосъздадения Съвет за мир под патронажа на САЩ и лично на президента Доналд Тръмп. Изявлението беше направено след официалната церемония в рамките на Световния икономически форум в Давос, където България се нареди сред страните-участнички в инициативата, която вече предизвика остри политически реакции у нас. Причината - единствените представители на Европейския съюз са българският премиер в оставка и унгарският министър-председател Виктор Орбан.

РАДЕВ НА БОЙНОТО ПОЛЕ И КОЛКО ГЛАСА ЩЕ ВЗЕМЕ: СОЦИОЛОЗИ С ПРОГНОЗИ ЗА НАД 1 МЛН. ГЛАСА ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА ИЗБОРИТЕ

Социологът от социологическата агенция "Мяра" Първан Симеонов заяви, че всичко зависи от здравите нерви на Румен Радев. Пропагандата постоянно ще удря държавния глава, защото колкото повече го удрят, толкова повече ще вдигнат рейтинга му, коментира Симеонов в студиото на bTV. Още: Румяна Бъчварова: Оставката на Радев и изборните промени поставят България в институционална криза

УРОЦИТЕ ПО ДОСТОЙНСТВО, КОИТО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ ПРЕПОДАДЕ НА РУМЕН РАДЕВ (ВИДЕО)

"Румен Радев е критикуван за проруската насоченост на политиката си. Макар да е осъждал руската агресия срещу Украйна, той последователно се е противопоставял на военната помощ за Киев. Той също така се е противопоставял на присъединяването на Украйна към НАТО и Европейския съюз". Това беше констатация на една от най-известните украински медии - Kyiv Independent - Още: В Украйна: Проруският президент на България, нарекъл защитата ни "обречена кауза", влиза в политиката

ЗЕЛЕНСКИ С ТЕЖКИ КРИТИКИ КЪМ ЕВРОПА: "ВЕЛИКИТЕ СИЛИ НЕ ПРАВЯТ ТАКА" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува Европа по време на речта си на Световния икономически форум в Давос днес, 22 януари. По думите му - на Стария континент "обичат да обсъждат бъдещето, но избягват да предприемат действия днес". Лидерът на нападнатата от Русия страна не е доволен и от липсата на напредък по отношение на примирието. „Някои европейски лидери са от Европа, но не са за Европа“, каза той. Някои европейци са „наистина силни“, но „винаги се нуждаят от някой друг, който да им каже колко дълго трябва да останат силни“.

СЛЕД ЗИМАТА КАРТИТЕ НА УКРАЙНА СРЕЩУ ПУТИН ЩЕ СА ПО-СИЛНИ – ПОСЛАНИЕ ОТ ДАВОС. ПОГЛЕД КЪМ РУСКИЯ ПЛАН "ТРЕЗОР" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна ще има по-силни карти срещу Путинова Русия, ако премине през зимата и оцелее през следващите месеци. Това уверено заяви генерал Кийт Келог, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна. Келог говори на събитие на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос – т. нар. Закуска за Украйна. "Разбирам, че е тежка зима. Знам какво се случва в Киев, знам какви са температурите. Но ако Украйна оцелее тази зима, януари и февруари, и стигнем до март и април, предимството ще бъде на ваша страна, на страната на Украйна, а не на Русия", каза Келог.

ОТ ИНТЕРНЕТ ТРОЛ ДО ТОП ПОЗИЦИЯ: МЕДВЕДЕВ СЕ ЗАВРЪЩА, НО ЖАДНИТЕ ЗА ВЛАСТТА НА ПУТИН МУ ТОЧАТ НОЖОВЕ

Пореден силен сигнал, че бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев ще оглави листата на партия "Единна Русия" на предстоящите през септември 2026 г. избори за Държавната дума (парламента). Първо "Ведомости" съобщи за такъв сценарий, след което и РБК, а сега и независимата рускоезична медия "Медуза" потвърждава, цитирайки свои вътрешни източници. Медведев се води официален лидер на партията на диктатора Владимир Путин, но на всички е ясно коя е основната фигура.

САЩ, РУСИЯ, КИТАЙ: КАК СЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ СВЕТЪТ? СПЕЦИАЛЕН АНАЛИЗ НА ДОЦ. КОСЬО СТОЙЧЕВ (ВИДЕО)

На този момент наблюдаваме имиджови действие от САЩ. Наблюдаваме и как три големи държави са си избрали три типа поведение. Това заяви в предаването “Студио Actualno” доц. Косьо Стойчев, икономист и университетски преподавател, във връзка с апетитите на американския президент Доналд Тръмп в Гренландия.

FOREIGN AFFAIRS: ВЕНЕЦУЕЛА ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В СЛЕДВАЩИЯ ИРАК ЗА САЩ

Венецуела не е Ирак. Но точно както наследството на американския президент Джордж У. Буш е свързано със съдбата на Ирак, така и до известна степен наследството на Доналд Тръмп зависи от събитията във Венецуела, пише Foreign Affairs. Разбира се, има съществени разлики между американската инвазия в Ирак през 2003 г. и операцията срещу венецуелския президент Николас Мадуро. Най-очевидната разлика е, че Буш изпрати над 150 000 войници, за да свалят иракския президент Саддам Хюсеин. Той започна интервенцията си, след като ООН прие 16 резолюции, осъждащи Саддам. Вашингтон сформира коалиция от 49 държави, подкрепящи инвазията, а Конгресът на САЩ разреши използването на сила. Операция „Абсолютна решителност“ на Тръмп изненада всички, включително Конгреса. Участваха приблизително 200 американци и тя отне два часа и половина, за да приключи.

ТРЕВОЖНО ПРОУЧВАНЕ: БАЛКАНИТЕ ГУБЯТ ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРИ ЕСТЕСТВЕНИ РЕКИ. БЪЛГАРИЯ ЛИ Е НАЙ-ЗАСЕГНАТА?

Нова цялостна оценка на хидроморфологичните условия на Балканите разкри драматично и ускоряващо се влошаване на известните естествени водни пътища в региона. Автор на доклада е д-р Улрих Шварц от Fluvius Vienna, а проучването е поръчано от EuroNatur и Riverwatch като част от кампанията „Спаси синьото сърце на Европа“. Докладът оценява 83 824 км реки в единадесет държави, разкривайки, че процентът на почти естествените реки е намалял от 30% през 2012 г. до едва 23% през 2025 г. или 2450 речни километра (rkm), докато силно модифицираните речни участъци са се увеличили.

THE ATLANTIC: ТРЪМП РАЗРУШАВА СВЕТА И ГО ВРЪЩА В XIX В.

Либералният световен ред се е сринал, не защото Съединените щати са загубили способността да го поддържат, а защото те – в лицето на техния президент Доналд Тръмп – решиха да се откажат от ролята на гарант за глобалната сигурност, която поеха след Втората световна война. Новата многополюсност ще наподобява света преди 1945 г.: постоянно съперничество между великите сили, множество конфликти и войни и нарастващи военни разходи. Конкуренцията за ресурси, която досега е била предимно икономическа, ще придобие по-военна насоченост: целта ще бъде контрол над територии, а не над пазари. Това пише в свой анализ за изданието The Atlantic международният анализатор Робърт Кейган.

БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА ПРИ ДВА ОТ НАЙ-ЕМБЛЕМАТИЧНИТЕ ГОЛОВЕ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО

137 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.