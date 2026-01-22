Лайфстайл:

Васил Божков каза какво ще прави на парламентарните избори

Васил Божков няма да участва в предстоящите парламентарни избори. Това заяви той по време на днешното съдебно заседание по т.нар. хазартно дело срещу него. Той добави, че най-вероятно ще гласува за Румен Радев. По думите му президентът е единствената алтернатива в момента. На въпрос дали от него е търсена подкрепа от близки до Радев хора, той отговори отрицателно.

След оставката на президента Румен Радев подсъдимият бизнесмен Васил Божков, който е санкциониран по глобалния закон "Магнитски", написа в профила си във Facebook - "Достоен Президент. Крайно време беше. Успех".

Божков е предаден на съд като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта, допуснали да не бъдат събирани в пълен размер такси, дължими по Закона за хазарта. Според обвинението вследствие на престъпната дейност са нанесени щети на държавния бюджет в размер на 559 739 164,70 лева.

