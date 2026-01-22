Официално: Ман Юнайтед се разделя с най-скъпоплатения си футболист

Манчестър Юнайтед официално обяви, че се разделя с Каземиро след края на сезона. Бразилецът се присъедини към „червените дяволи“ през лятото на 2022 г. от Реал Мадрид срещу 70 милиона евро. От тогава халфът е изиграл 146 мача за манчестърци, в които е вкарал 21 гола и е дал 13 асистенции. Каземиро е и футболистът с най-висока заплата в Манчестър Юнайтед, като взима 350 000 паунда на седмица.

Каземиро: „От първия ден усетих страстта“

Ето какво каза Каземиро за престоя си на „Олд Трафорд“: „Ще нося Манчестър Юнайтед в себе си през целия си живот. От първия ден, в който излязох на този красив стадион, усетих страстта на „Олд Трафорд“ и любовта, която сега споделям с нашите фенове, към този специален клуб. Не е време да се сбогуваме, тъй като има още много спомени, които да създадем през следващите четири месеца.

„Ще се фокусирам върху това да дам всичко от себе си“

Все още имаме много за какво да се борим заедно. Както винаги, пълният ми фокус ще остане върху това да дам всичко от себе си, за да помогна на нашия клуб да успее“. През настоящия сезон Каземиро е изиграл 21 мача за Ман Юнайтед, в които е вкарал 4 гола и е дал 1 асистенция. С „червените дяволи“ той спечели Карабао Къп през 2023 г. и ФА Къп през 2024 г. Той игра и на финала в Лига Европа през 2025 г.

