Зеленски анонсира тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна

22 януари 2026, 21:34 часа 320 прочитания 0 коментара
Обединените арабски емирства ще бъдат домакин на тристранни разговори за войната в Украйна с участието на представители на Украйна, Съединените щати и Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Държавният глава не уточни формата на срещите, нито дали ще има преки преговори между украински и руски представители. От кабинета му не отговориха на запитванията за допълнителни разяснения.

„Това ще бъде първата тристранна среща в Емирствата. Ще се проведе утре и вдругиден“, каза Зеленски след изказването си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, като добави: „Руснаците трябва да бъдат готови за компромиси.“ 

По-късно стана ясно, че става въпрос за технически делегации на относително ниско ниво. Зеленски уточни, че в петък от Украйна за ОАЕ ще отпътуват ръководителят на Службата Кирил Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия и Серхий Кислиця. Украински военни също ще ги придружават.

Елин Димитров
