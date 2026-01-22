Таро хороскоп за 23 януари

Научете какво ви очаква този петък, 23 януари 2026, според зодията.

Таро карта за петък за Овен: Тройка пентакли, обърната

Овен, тройката пентакли, когато е обърната, подчертава проблеми в сътрудничеството. На 23 януари вашата лидерска шапка се активира и вие разпознавате кой води, кой следва и кой е най-добре да се отдръпне. Трябва да работите малко по-усилено, за да постигнете максимална производителност сега. Някои хора се нуждаят от насърчение.

Други ситуации изискват промени и известна яснота. Предефинирането на ролите и установяването на структура може да е това, което е необходимо, за да се насочи инерцията в правилната посока.

Таро карта за петък за Телец: Осмица жезли, обърната

Вашата дневна карта таро за 23 януари е Осемте жезли, обърнати, и е свързана със закъснения и забавен напредък.

Когато животът се променя бързо, Телец, може би не вие ​​трябва да се приспособите, а ситуацията. В петък, 23 януари, обърнете внимание на детайлите. Вижте кой какво прави или мисли различно от вас.

Осъзнайте, че времето може да бъде от решаващо значение, когато предлагате подобрение или промяна на вече съществуващо нещо. Обърнете внимание, че ако се пуснете по течението, ще се откажете само от желаните. Вие ще мислите напред.

Таро карта за петък за Близнаци: Шест жезли, обърната

Обърната карта таро Близнаци, Шестицата на жезлите, сочи към признание, което ще бъде отложено или ще ви дойде по неочакван начин. В петък, 23 януари, искате да бъдете признати за работата, която сте вложили в проект или връзка.

Въпреки това, някой може да не види всичко, което правите, което може да бъде обезсърчително. Вместо да мълчите или да се чувствате невидими, бихте могли да поискате това, от което се нуждаете. Откривате, че е нормално да споделяте своите победи (и предизвикателства) и уязвимо да поканите комплимент.

Таро карта за петък за Рак: Влюбените, обърната

Обърнатата карта таро „Влюбени“ сигнализира за напрежение в партньорство или ценностна система. Хората често се променят поради обстоятелства, преживявания и нова информация. В петък, 23 януари, това, което вече не остава същото, става очевидно и осъзнавате, че вие ​​и някой, на когото държите, се насочвате в различни посоки.

Пътят към хармонията може да бъде преустроен чрез създаване на нови споделени преживявания, вкоренени в компромис, разбирателство и желание за учене.

Таро карта за петък за Лъв: Пет пентакли

Лъв, вашата дневна карта таро за петък, 23 януари, представлява чувството, че сте изоставени или че емоциите ви не са уважавани. Когато осъзнаете, че не получавате задоволена нужда там, където сте, това ви принуждава да я потърсите другаде.

Вие растете през тези времена на промяна, въпреки че първоначалното преживяване е неприятно. Може да се открие нова система за подкрепа и да се открие, че отхвърлянето в една област се превръща в голяма печалба в друга.

Таро карта за петък за Дева: Седем чаши, обърната

В петък, 23 януари, обърнатата карта таро „Седем чаши“ обещава яснота след объркване. Момент, в който нищо вече няма смисъл, може да бъде точно това, от което се нуждаете, за да внесете чувство за чувствителност в живота си.

Тогава поставяте под въпрос това, което знаете, и сте склонни да задавате още въпроси. Започвате да мислите нестандартно и съзнателно да търсите решения. По този начин откривате нови и креативни идеи

Таро карта за петък за Везни: Шест мечове

Таро картата Шест мечове е за това да се освободите от мислите си и психически да освободите място за нови идеи. Понякога се оказвате в странна ситуация, в която спорите повече, отколкото да се разбирате с някого, когото обичате.

На 23 януари вие си връщате силата и се отдалечавате от стреса на конфликта, избирайки по-спокоен път. Разстоянието не означава непременно сбогом, но може да създаде перспектива, която насърчава желанието да се работи за мир.

Картата таро за петък за Скорпион: Крал на жезлите, обърната

Скорпион, твоята карта, Кралят на жезлите, обърнато таро, е за погрешно насочено лидерство.

Не можеш да направиш нещо такова, каквото не е, и в петък, 23 януари, се провеждат тестове на властта, за да се оцени тяхното влияние и въздействие.

Вашето собствено желание да контролирате ситуацията може да ви накара да осъзнаете, че истинският авторитет не е в това, което можете да наложите, а в това как да дадете възможност на другите да работят заедно.

Таро карта за петък за Стрелец: Шест пентакли, обърната

Вашата дневна карта таро за петък, 23 януари, е обърнатата Шест пентакли, която подчертава дисбаланси в работата и усилията.

Компромисите са чудесни във връзките и знаете, че ще има дни, в които ще трябва да направите малко повече и вашите приятели, партньор или колега ще ви компенсират в бъдеще.

И все пак, Стрелеци, в петък, 23 януари, разликата в несправедливия принос става трудна за игнориране и няма да го направите. Време е нежно, но любезно да повдигнете въпроса, за да стигнете до решение, което да върне баланса обратно в ред.

Петъчна карта таро за Козирог: Магьосникът, обърната

Козирог, твоята дневна карта таро е Магьосникът, обърната, което показва разсеян фокус. Когато има толкова много неща за вършене, е лесно да се объркаш от всичките си възможности.

В петък, 23 януари, започвате да си представяте целия потенциал, което ви затруднява да се ангажирате с едно нещо. Днес вашето предизвикателство е да изберете само едно нещо, което да правите.

Можете да се отдръпнете и да почувствате какво ви зове; оставете интуицията си да ви води.

Таро карта за петък за Водолей: Двойка жезли, обърната

Двете жезли, обърната карта таро, отразява съмнението в себе си и несигурността.

Кой би си помислил, че това да си новатор може да доведе до изобилие от възможности за избор, но в петък, 23 януари, точно там се озовавате. Всичко е възможно и няма гаранция кое ще проработи.

Времето ще ви помогне да разберете къде можете да се ангажирате с пълна сила. Дайте си разрешение да стесните избора си до едно, без да е необходима гаранция.

Таро карта за петък за Риби: Две чаши

Риби, вашата карта таро за петък, 23 януари, представлява взаимно разбирателство и приемане. Взаимоотношенията са работа и дори да се разбирате много добре с някого, все пак може да имате разногласия и кавги за дреболии.

Днес, когато забележите, че разговорът се насочва в нежелана посока, си напомнете, че връзката обикновено е възможна, ако направите пауза и потърсите разбиране.