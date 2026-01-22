Спорт:

Бивш селекционер на България легна под ножа след инцидент

22 януари 2026, 21:16 часа 189 прочитания 0 коментара
Бивш селекционер на България легна под ножа след инцидент

Лотар Матеус се е оперирал след инцидент, случил се докато бившият селекционер на националния отбор по футбол на България е карал ски. Легендата на немския футбол е паднал по време на почивката си в Австрия. Той е ударил лошо рамото си и се е наложила хирургическа намеса. Матеус е и рекордьор по мачове за националния отбор на Германия със 150 срещи. Той води нашия представителен тим в периода 2010-2011 г.

Лотар Матеус: „Пистата беше заледена и неравна“

С публикация в социалните мрежи германецът успокои последователите си: „Благодаря ви много за милите пожелания за възстановяване. Скоро отново ще бъда във форма!“ А пред немското издание „Bild“ 64-годишният Матеус разказа подробно за инцидента: „Беше последното спускане в последния ден от ваканцията. Пистата беше заледена и неравна. Вече се радвах на обяда в хижата, когато изведнъж паднах на дясната си страна. Не уцелих правилно една неравност и така...

Още: Глас от БФС за Сейнт Китс и Невис: Не си избираме противниците

Лотар Матеус

„Беше важно да не се бави операцията“

Проблемът беше ледът. Ако имаше пухкав сняг, вероятно нищо нямаше да се случи. Натъртих си и ребрата от дясната страна, което, разбира се, е болезнено. Имам шина на дясната ръка, но като цяло съм добре. Беше важно да не се бави операцията. Мисля, че скоро ще мога да се върна на работа“. Лотар Матеус е носител на много отборни и индивидуални награди, сред които Европейското първенство от 1980 г., Световното първенство от 1990 г. и Златната топка, отново от 1990 г.

Още: Стилиян Петров: Прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Лотар Матеус
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес