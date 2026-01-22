Бивш селекционер на България легна под ножа след инцидент

Лотар Матеус се е оперирал след инцидент, случил се докато бившият селекционер на националния отбор по футбол на България е карал ски. Легендата на немския футбол е паднал по време на почивката си в Австрия. Той е ударил лошо рамото си и се е наложила хирургическа намеса. Матеус е и рекордьор по мачове за националния отбор на Германия със 150 срещи. Той води нашия представителен тим в периода 2010-2011 г.

Лотар Матеус: „Пистата беше заледена и неравна“

С публикация в социалните мрежи германецът успокои последователите си: „Благодаря ви много за милите пожелания за възстановяване. Скоро отново ще бъда във форма!“ А пред немското издание „Bild“ 64-годишният Матеус разказа подробно за инцидента: „Беше последното спускане в последния ден от ваканцията. Пистата беше заледена и неравна. Вече се радвах на обяда в хижата, когато изведнъж паднах на дясната си страна. Не уцелих правилно една неравност и така...

„Беше важно да не се бави операцията“

Проблемът беше ледът. Ако имаше пухкав сняг, вероятно нищо нямаше да се случи. Натъртих си и ребрата от дясната страна, което, разбира се, е болезнено. Имам шина на дясната ръка, но като цяло съм добре. Беше важно да не се бави операцията. Мисля, че скоро ще мога да се върна на работа“. Лотар Матеус е носител на много отборни и индивидуални награди, сред които Европейското първенство от 1980 г., Световното първенство от 1990 г. и Златната топка, отново от 1990 г.

