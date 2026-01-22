Обявиха кога Румен Радев напуска президентството

Президентството съобщи, че в петък Румен Радев официално ще напусне държавната институция. Церемонията по освобождаването на поста ще се състои в 16 ч., като Радев ще бъде изпратен от парадния вход от вицепрезидента Илияна Йотова. След произнасянето на Конституционен съд именно Йотова ще поеме функциите на държавен глава.

От президентската институция напомнят, че процедурата следва обръщението на Радев към нацията, направено по-рано тази седмица от "Дондуков" 2, в което той обяви оставката си и заяви намерение да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Датата на изявлението беше символична - девет години след първата му клетва като президент през януари 2017 г. и втория мандат, започнал през 2021 г. Още: Нека претворим волята за промяна в дела - можем: Радев със заявка

"Днес за последен път се обръщам към вас като президент на България", заяви тогава Радев, като припомни, че в рамките на двата си мандата е бил принуден седем пъти да назначава служебни правителства заради политическите кризи в страната. Още: Уроците по достойнство, които Володимир Зеленски преподаде на Румен Радев (ВИДЕО)

Междувременно Конституционният съд обяви, че ще заседава в петък от 10 ч. по делото, образувано във връзка с подадената оставка. Радев е депозирал официално документа в съда във вторник, с което беше задействана конституционната процедура по предсрочното прекратяване на мандата му.