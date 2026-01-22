Теодор Славев: Трудното за Радев ще е след изборите

Румен Радев излезе от тази удобна позиция на мъдреца от пещерата и влиза в съвсем различен модул – този на кандидат за титуляр на изпълнителната власт. Тези негови апетити и амбиции не са отсега. За мен не е изненада това поведение. Това каза пред БНР политологът Теодор Славев, който е част от екипа на Българския институт за правни инициативи, след като президентът подаде оставка.

"Моите очаквания са Радев действително да направи електорален пробив. Но оттам насетне ще започне сложното и трудното", смята той.

Окрупняване

Славев очаква парламентарното представителство да върви към окрупняване, но не очаква да има един субект, който да има абсолютно мнозинство. "Българското общество не е в това състояние. Румен Радев направи очертания на тези части от обществото, към които очевидно ще бъдат отправени посланията му. Трябва да се търсят пресечните точки, които той вижда в борбата с корупцията. Тази борба с корупцията от началото на българския преход е била лозунг и на десните, и на левите. И в рамките на всички тези години на преход на България, на интеграция към ЕС, това остана като нерешен проблем", коментира той.

Според него закриването на КПК в този й вариант преди избори се лидира от ГЕРБ, защото те се страхуват, че тя ще бъде използвана на вота.

"Изграждането на тези структури в България никога не се е правило с оглед да бъдат ефективни и политически неутрални. Прави се с оглед на това партиите и политиците да имат влияние и да ги използват или като чадър, или като бухалка в удобните моменти. Подобен е подходът и към съдебната власт и кадруването там. Въпросът, който политически очакваме да се разреши на тези избори, е дали това ще се промени с новия фактор – Румен Радев. Ако трябва да съдя по неговите назначения, попълвайки президентската си квота, отново не съм оптимист. Той в нито един момент не е правил прозрачни процедури, не е мотивирал в достатъчна степен как се е спрял на един или друг човек", заяви Славев.

Важни теми според него са какво е виждането на Радев и хората около него за управлението на големите публични системи, включително съдебната власт. "В най-съществена степен въпросът ще бъде поставен през това как и дали ще бъде подменен състава на ВСС и на Инспектората. И оттам да се види кой ще бъде избран за главен прокурор", каза политологът.

Славев смята, че Илияна Йотова още от първия си ден като държавен глава ще влезе в предизборна кампания за предстоящите президентски избори. "Нямам съмнение, че тя ще бъде участник", добави той.