Посолството на САЩ: Добре дошла на борда, България

Добре дошла на борда, България — заедно ще работим за укрепването на мира в света. Това се казва в приветствие на американското посолство в София след като премиерът Росен Желязков подписа хартата за присъединяване към "Съвета за мир", иницииран от президента Доналд Тръмп, предаде БГНЕС.

"Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета — президента Доналд Дж. Тръмп", се казва в съобщението. В него се отдава признание и на външния министър (2010-2013 г.) Николай Младенов за важната му роля като Върховен представител на Съвета за Газа. 

