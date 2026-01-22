Няма мое, няма твое: емблематичен български клуб взима бивши и на Левски, и на ЦСКА

Емблематичният български отбор Пирин Благоевград представи две нови попълнения с публикации в социалните мрежи. Става въпрос за юношата на ЦСКА Наско Цеков и юношата на Левски Георги Коричков. Цеков последно игра за „армейците“, като записа един мач за мъжкия отбор, а опита си трупаше във втория и третия тим на „червените“. От своя страна, Коричков игра последните си мачове за Вихрен Сандански. И двамата са млади футболисти, родени през 2005 г.

Пирин: „Изграждането на млад и конкурентен отбор продължава“

Ето какво написаха от Пирин за Наско Цеков: „Наско Цеков – бъдещето на Пирин Благоевград и българския футбол. В Пирин Благоевград последователността в изграждането на млад и конкурентен отбор продължава. Сред футболистите, върху които клубът ще постави акцент през сезона, е Наско Цеков – десен защитник от поколението, което Пирин целенасочено подготвя за следващата крачка. Роден през 2005 година, Цеков е част от онзи тип млади играчи, които се налагат с идеи, импровизация, постоянство и работна етика.

„Наско Цеков е име, което тепърва ще се развива“

Отличава се с добра физическа подготовка, издръжливост и желание да бъде активен по целия десен фланг както в защитен план, така и при изнасянето на играта. Навлизането му в мъжкия футбол става постепенно, с реални минути и ясна рамка за развитие. Поредното доказателство за подхода, който позволява натрупване на увереност, а не прибързано натоварване с очаквания. Наско Цеков е име, което тепърва ще се развива – с работа, постоянство и амбиция“.

„Георги Коричков впечатлява с хладнокръвие“

А за Коричков от Пирин написаха следното: „Георги Коричков е една от основите в младата визия на Пирин Благоевград. При "орлите" изграждането на бъдещето не е лозунг, а последователна политика. Част от нея е и Георги Коричков, централен защитник от поколението, около което клубът ще гради своята млада и амбициозна визия. Роден през 2005 година, Коричков вече прави първите си реални стъпки в мъжкия футбол. Той е от онези защитници, които впечатляват не с прибързани действия, а с хладнокръвие. Добра физика, стабилност в директните единоборства и спокойствие при изнасянето на топката - все качества, които рядко се срещат в толкова ранна възраст.

„Пирин ще продължи да дава път на млади български футболисти“

В Пирин към младите играчи не се подхожда със завишени очаквания, а с ясна рамка за развитие. Именно в тази среда Коричков получава възможност да трупа опит, да израства постепенно и да изгражда увереност срещу по-опитни нападатели. Той не бърза, а чете мача, заема позиция и играе с мисъл за отбора. С футболист като Георги Коричков изпращаме ясен сигнал - Пирин ще продължи да дава път на млади български футболисти, които искат да се доказват, а не просто да "присъстват на терена". Играчите като него са основата, върху която се гради идентичност с енергия, характер и желание за покоряване на следващото ниво“.

