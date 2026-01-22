Спорт:

Уроците по достойнство, които Володимир Зеленски преподаде на Румен Радев (ВИДЕО)

22 януари 2026, 15:30 часа 759 прочитания 1 коментар

"Румен Радев е критикуван за проруската насоченост на политиката си. Макар да е осъждал руската агресия срещу Украйна, той последователно се е противопоставял на военната помощ за Киев. Той също така се е противопоставял на присъединяването на Украйна към НАТО и Европейския съюз". Това беше констатация на една от най-известните украински медии - Kyiv Independent - Още: В Украйна: Проруският президент на България, нарекъл защитата ни "обречена кауза", влиза в политиката

Всъщност какъв точно е Румен Радев пролича най-добре, когато лично се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски – през лятото на 2023 година. И на тази среща, пред камери, Радев лъсна – със заучени клишета, лакърдии, констатации откъде изгрява Слънцето, вместо да предлага конкретни решения. Всъщност и досега вече бившият ни президент не е дал отговор на въпроса – добре, иска мир в Украйна, как предлага да бъде постигнат стъпка по стъпка извън да се публикуват бели гълъбчета в социалните мрежи? Като медия Actualno.com специално е изпращала официално този въпрос на няколко пъти до президентската институция и отговор не получихме.

Уроците на Зеленски за Радев

Ето и някои от думите на украинския президент, когато дойде преди вече почти 3 години и се срещна с Румен Радев като български президент:

  1. Войната в Украйна не е конфликт, тя е война
  2. Г-н президентът Радев каза, че не подкрепя даването на оръжия и боеприпаси на Украйна от резервите на българската армия, за да не отслабва армията. Или не подкрепя подсилването на Украйна – това са различни неща. Всичко, което имате, няма да стигне за война с руската армия. Затова е хубаво да дадете, за да не дойде войната при вас, при поляците, при румънците.
  3. Като върховен главнокомандващ ще ме разберете – недай Боже да стане някоя трагедия и да бъдете на моето място. Ако не ви помагат с оръжие хора, които имат общи ценности с Вас, какво ще правите тогава? Ще кажете – Путин, вземай български територии. Не, аз съм сигурен, че като истински президент няма да допуснете компромис с независимостта, суверенитета и държавата. Ние като президенти сме гаранти на конституциите, които трябва да защитават нашите хора.
  4. "Путин няма да се успокои, докато не ни избие – вие с него не можете да се договорите. Той иска да ни унищожи – а ние искаме просто да живеем".

Още: Зеленски и Радев - срамът е голям

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
проруски Румен Радев Володимир Зеленски война Украйна путинизъм
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес