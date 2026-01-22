Уроците по достойнство, които Володимир Зеленски преподаде на Румен Радев (ВИДЕО)

"Румен Радев е критикуван за проруската насоченост на политиката си. Макар да е осъждал руската агресия срещу Украйна, той последователно се е противопоставял на военната помощ за Киев. Той също така се е противопоставял на присъединяването на Украйна към НАТО и Европейския съюз". Това беше констатация на една от най-известните украински медии - Kyiv Independent - Още: В Украйна: Проруският президент на България, нарекъл защитата ни "обречена кауза", влиза в политиката

Всъщност какъв точно е Румен Радев пролича най-добре, когато лично се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски – през лятото на 2023 година. И на тази среща, пред камери, Радев лъсна – със заучени клишета, лакърдии, констатации откъде изгрява Слънцето, вместо да предлага конкретни решения. Всъщност и досега вече бившият ни президент не е дал отговор на въпроса – добре, иска мир в Украйна, как предлага да бъде постигнат стъпка по стъпка извън да се публикуват бели гълъбчета в социалните мрежи? Като медия Actualno.com специално е изпращала официално този въпрос на няколко пъти до президентската институция и отговор не получихме.

Уроците на Зеленски за Радев

Ето и някои от думите на украинския президент, когато дойде преди вече почти 3 години и се срещна с Румен Радев като български президент:

Войната в Украйна не е конфликт, тя е война Г-н президентът Радев каза, че не подкрепя даването на оръжия и боеприпаси на Украйна от резервите на българската армия, за да не отслабва армията. Или не подкрепя подсилването на Украйна – това са различни неща. Всичко, което имате, няма да стигне за война с руската армия. Затова е хубаво да дадете, за да не дойде войната при вас, при поляците, при румънците. Като върховен главнокомандващ ще ме разберете – недай Боже да стане някоя трагедия и да бъдете на моето място. Ако не ви помагат с оръжие хора, които имат общи ценности с Вас, какво ще правите тогава? Ще кажете – Путин, вземай български територии. Не, аз съм сигурен, че като истински президент няма да допуснете компромис с независимостта, суверенитета и държавата. Ние като президенти сме гаранти на конституциите, които трябва да защитават нашите хора. "Путин няма да се успокои, докато не ни избие – вие с него не можете да се договорите. Той иска да ни унищожи – а ние искаме просто да живеем".

Още: Зеленски и Радев - срамът е голям