Любовен съвет за всяка зодия за 25 март

Научете какво ви очаква тoзи вторник, 24 март 2026, според зодията.

Овен

С много енергия, идваща от Марс, днес може да почувствате внезапен прилив на вълнение. Ако сте необвързани, опитайте се да не бързате да се запознаете с някой нов само защото искате да сте активни и да сте навън. Ако сте обвързани с някого, опитайте се да останете хладнокръвни; прекалената реакция може ненужно да ескалира драми с партньора ви. Помислете дълго и усилено, преди да говорите, за да сте сигурни, че вечерта ви ще остане спокойна и спокойна.

Телец

Венера е подчертала желанието ви за сигурност, но основното желание може да е по-скоро за контрол, отколкото за сигурност днес. Ако сте необвързани, не се занимавайте с микромениджмънт на срещата си днес; ако сте обвързани с някого, може да ви обземат притежателни чувства. Може да почувствате внезапно желание да получите актуална информация за партньора си. Може би е разумно да се освободите от пословичната хватка на порока върху партньора си, за да му дадете пространството, от което се нуждае в момента.

Близнаци

Меркурий ви помага да разгърнете способността си наистина да виждате какво се случва около вас днес, особено в живота на другите. Ако сте необвързани, не използвайте социалните медии, за да се самоосъждате; ако сте с някого, не се сравнявайте с друга двойка. Искате да спрете да сравнявате връзката си с която и да е друга връзка днес. Съсредоточете се върху действителната връзка, която имате с партньора си днес.

Рак

Днес Луната може да ви накара да се чувствате осъзнати или емоционални относно обкръжението си. Ако сте необвързани, не позволявайте на закъсняло текстово съобщение да ви развали настроението; ако сте с някого, чувствителността може да ви накара да преувеличите малките неща. Искате да останете здраво стъпили на земята с фактите. Не искате да се вглъбявате в нещо, което може да няма реална връзка с настоящия ви любовен живот.

Лъв

С уважение към себе си, помислете за любовта си днес. Ако сте необвързани, не играйте психически игрички с някой друг днес. Ако сте във връзка и искате допълнително успокоение от партньора си днес, не позволявайте на гордостта ви да ви попречи да общувате и да искате това, което искате. За да заздравите връзката си с партньора си, просто му кажете, че бихте оценили повече любов днес.

Дева

Днес Меркурий ви напомня за детайлите от любовния ви живот. Ако сте необвързани и отивате на среща, не я анализирайте толкова много, че да не остане нищо за анализ, когато приключите. Ако сте в сериозна връзка, спрете да мислите прекалено много и да си създавате проблеми. Направете крачка назад и изхвърлете от ума си всичко, което е било казано между вас, когато сте се срещали; време е да се свържете отново с партньора си и да се забавлявате отново.

Везни

Венера ще ви помогне да намерите баланс по отношение на емоционалното си състояние днес по отношение на любовта и връзките. Ако сте необвързани, не позволявайте на другия човек да определя връзката ви. Ако сте в сериозна връзка и имате нужда от партньора си да ви успокоява, но няма да поискате от него уверение, не очаквайте той да знае какво искате от него. Днес е денят, в който да определите какво ви е необходимо от него.

Скорпион

Позицията на Марс ще създаде среда, в която можете да поемете контрол над ситуация, която ще бъде напрегната днес. Ако сте необвързани или наскоро сте започнали да се срещате с някого, не ставайте прекалено любопитни твърде бързо. Ако сте в сериозна връзка, може би не сте казали нищо лошо или не сте създали проблем. Въпреки това, подлагате доверието на изпитание за по-дълго от необходимото. Днес е денят да споделите най-дълбоките си притеснения с партньора си.

Стрелец

Поради позицията на Юпитер, днес вероятно ще има желание за независимост. Ако сте необвързани, уведомете другите, че вашата независимост не означава, че не искате да бъдете с някого. Ако сте в сериозна връзка, страхът от ограничения вероятно ви е накарал да се отдръпнете от партньора си. Може да се нуждаете от независимост; вашият партньор обаче има нужда да сте с него. Затова се опитайте да създадете баланс между двете.

Козирог

Поради позицията на Сатурн, ще трябва да положите допълнителни усилия, за да успеете в романтичните си връзки, ако искате да култивирате любов в живота си днес. Възможно е да има различни бариери между вас и вашия партньор, независимо дали сте необвързани или в обвързана връзка. Въпреки че може да гледате на тези бариери като на безопасно пространство, те в крайна сметка изолират партньора ви от вас. Те ви пречат да споделите по-меката си страна, която е от съществено значение за изграждането на по-силна връзка.

Водолей

Настоящите позиции на планетите могат да създадат усещане за празнота във вас по отношение на вашите чувства. Ако сте необвързани, потенциалният ви партньор може да се съмнява в способността си да се свърже с вас поради емоционалната ви откъснатост. Ако сте в сериозна връзка без видима емоционална връзка между вас и вашия партньор, той ще има съмнения относно нивото ви на обвързаност. Изразете чувствата си гласно.

Риби

Луната влияе на вашия знак днес и вероятно ще използвате въображението си. Въпреки това, може да се страхувате да го използвате. Ако сте необвързани, когато срещнете някой тих днес, не правете възможно най-негативните заключения. Ако сте обвързани, същото важи. Въображението може да създаде интимност и удоволствие; то обаче е и източник на драма и дистанция в обвързаните връзки. Избягвайте да създавате драма във въображението си.