Лунно затъмнение и Пълнолуние на 7 септември 2025 г. Съвети за всички зодии

През септември ще има Лунно затъмнение, което ще започне в 18:28, а в 21:08 ч. ще настъпи Пълнолуние в знака на Рибите. В този период ще се случат мощни трансформации, които могат напълно да променят живота на човек. Обръщайте внимание на всички нови възможности и отворени врати. Повишен е рискът от конфликти и агресия, което принуждава мнозина да направят грешки и необмислени постъпки. Пълнолунието в Риби ще ни направи по-обидчиви и чувствителни.

Месечен хороскоп за септември 2025 г.

Предупреждения

Ако усетите прилив на енергия, опитайте се да не правите големи покупки, да се хвърляте в нови връзки. Силата и различните желания ще са големи, но влиянието на Рибите може да те накара да съжаляваш за постъпките си. Най-добре анализирай идеите си, като гледаш изключително рационално на тях.

Денят е прекрасен за творчество или търсенето на източници на вдъхновение. Насочете енергията си към учене или работа. Избягвайте общуване с близки и любими хора, тъй като рискът да се скарате с тях е голям. Ето и съвети за отделните зодии.

Рак, Скорпион и Риби

Раците, Скорпионите и Рибите трябва да бъдат особено внимателни. Не вземайте необратими решения и не правете големи покупки, които не подлежат на възстановяване, тъй като има голям риск да се събудите и да осъзнаете, че наистина не сте имали нужда от заем за нова кола в момента. Звездите ви съветват да отделите повече време на работата си и на промените, от които наистина се нуждаете сега. Без излишни емоции, а искрено си отговорете: следвате ли сърцето си или се въртите в колелото като трудолюбив хамстер?

Телец, Лъв, Водолей

Телец, Лъв и Водолей е добре да си починат от ученето и работата и да отделят време за духовен отдих. За да чуете себе си, а не фоновия шум, е необходимо периодично да се изключвате от всичко: да се наспите достатъчно, да направите маратон от пропуснат сериал, да прочетете нова книга или да направите генерално почистване. Денят ще ви дърпа към хаося, но се опитайте да го използвате, за да възстановите реда - около или в главата си.

Овен, Дева и Везни

Ще искате приключения и адреналин, било то увеселителен парк, гледане на филми на ужасите, случайно лайкване на грешния (или просто правилния) човек или спонтанно купуване на билети с последните си пари. Разбира се, периодът не е най-подходящият, затова дръжте вътрешния си бунтар под контрол и му покажете друг вид удоволствие - по-комфортно и бюджетно. Вземете си спа ден, гледайте отново любимите си детски анимационни филми, потопете се в спокойните вибрации на есента.

Близнаци, Стрелец и Козирог

Най-добре е да изключите всякакво взаимодействие с външния свят и да се потопите в монотонна рутина, за да не се отдадете на съжаления за миналото и неосъществени мечти. Крайно време е да откриете сезона на пайовете, да се обадите на приятел (не забравяйте, че е по-добре да отложите личните срещи) и да си спомните всичките си приключения, така че носталгията да ви обземе и да ви напомни, че вече сте страхотен човек.

