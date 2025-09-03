Мерц влезе в задочен спор с Фон дер Лайен за миротворците в Украйна

Европейският съюз не носи отговорност за решенията относно военната подкрепа за Киев, заяви германският канцлер Фридрих Мерц на 2 септември в отговор на коментарите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно гаранциите за сигурност. Военната подкрепа за Украйна е въпрос, който трябва да се реши от членовете на така наречената "коалиция на желаещите", заяви ръководителят на правителството в Берлин в интервю за телевизия Sat.1.

Кои думи на Фон дер Лайен предизвикаха реакцията на Германия?

Неговите коментари последваха подобна критика от страна на министъра на отбраната Борис Писториус в понеделник, след като Financial Times съобщи, че Фон дер Лайен е говорила за конкретни планове за изпращане на сухопътни войски в Украйна в случай на прекратяване на огъня.

Мерц даде ясно да се разбере, че "Европейският съюз не носи отговорност за това". Отговорността е на "коалицията на желаещите", съставена от около 30 държави, обявили готовността си да помагат на Украйна във военно отношение. Тя ще проведе среща в четвъртък, 4 септември, в Париж относно гаранциите за сигурност за Киев.

Мерц има "значителни резерви" за германски войски в Украйна

Няма такива конкретни планове, за каквито говори Фон Дер Лайен – "поне не в Германия", заяви Мерц. Дългосрочните гаранции за сигурност могат да бъдат решени едва след като има примирие или мирно споразумение, подчерта той. Дори и тогава Фридрих Мерц би имал "значителни резерви" относно разполагането на германски войски. Канцлерът подчерта, че това трябва да бъде одобрено от парламента.

Разполагането на войски ще зависи и от вида на споразумението, сключено с Русия, добави лидерът на Християндемократическия съюз (ХДС). "Все още има много, много препятствия, които трябва да бъдат преодолени, вероятно в доста дълъг период от време", допълни той, цитиран от DPA.

Някои европейски страни вече открито изразиха готовност да разположат войски в Украйна, но далеч от фронтовата линия. Други посочиха, че могат да осигуряват защита на украинското небе и украинските води чрез свои военни. САЩ биха участвали само с въздушна подкрепа, както вече обяви президентът Доналд Тръмп. Той не иска американски военни на място в Украйна.

