Си Дзинпин изнесе реч със скрити послания към Тръмп и Путин (ВИДЕО)

В реч пред 26 държавни глави, включително Владимир Путин и Ким Чен Ун, китайският президент Си Дзинпин обяви, че светът "никога не трябва да се връща към закона на джунглата, където силните се възползват от слабите". Думите, за които е интересно как ще бъдат приети от водещия пълномащабна война в Украйна руски диктатор, бяха отправени като призив по време на приема на лидерите в деня на военния парад в Пекин. На 3 септември китайската армия демонстрира мощта си, чествайки 80-ата годишнина от края на Втората световна война.

Послание на Си Дзинпин към САЩ

Си Дзинпин не спомена конкретно никоя от западните държави, но китайски официални лица по-рано нарекоха САЩ "тиранин" заради налагането на мита срещу страни от целия свят.

Си добави: "Искрено се надяваме, че всички страни ще извлекат поуки от историята, ще ценят мира и ще работят заедно, за да (...) създадат по-светло бъдеще за човечеството".

Според китайския президент страната му е "велика нация, която никога не е заплашвана от никакви насилници".

Китай се представя за неутрален във войната на Русия срещу Украйна, но продължава да снабдява Москва със стоки с двойна употреба и компоненти за дронове - това е доказано в многобройни проучвания: Видеозапис изобличи Китай как помага на Русия с дронове срещу Украйна.

В същото време думите за "силните" и "слабите" звучат и в контекста на китайските амбиции за т.нар. обединение с Тайван - по този начин Пекин представя сценария на евентуална инвазия на демократично самоуправляващия се остров: Срещата в Китай: Си Дзинпин пренаписва историята и иска Тайван, но Путин може да го подкопае.

Петминутна реч със скрито послание

Си Дзинпин произнесе петминутна реч на приема. "Преди осемдесет години, след 14 години кървава борба, китайският народ напълно разгроми японските милитаристки агресори и обяви окончателната победа на Световната антифашистка война. Това беше историческа повратна точка за китайската нация, бележещ прехода от период на дълбока национална криза към велико национално възраждане. Това беше и важна повратна точка в развитието на света", каза Си, повтаряйки реториката на комунистическата партия за края на Втората световна война.

Той заяви, че Китай "никога няма да забрави чуждестранните правителства и международните приятели", които са помогнали на страната да устои на агресията. В този момент той не спомена конкретно САЩ, въпреки че Доналд Тръмп изрази надежда, че Си ще благодари на Щатите за помощта им в края на войната през 1945 г.

Има обаче скрито послание към единствената световна икономика, по-силна от тази на Китай. "Силата може да надделее за известно време, но в дългосрочен план историята показва, че разумът побеждава. Справедливостта, светлината и прогресът винаги ще триумфират над злото, мрака и реакцията", бяха думите на Си Дзинпин, цитирани от BBC.

В заключение той вдигна тост за "общо благоденствие за цялото човечество".