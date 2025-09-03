Джокович изпусна нервите си на "Артър Аш" и побесня срещу бездействието на съдията на стола (ВИДЕО)

Сръбската тенис легенда Новак Джокович изпусна нервите си по време на двубоя срещу американеца Тейлър Фриц от четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ. Ноле имаше трудни 3 часа на корта на "Артър Аш", тъй като трябваше да се справи не само с играта на миналогодишния финалист, но и с домакинските фенове по трибуните на стадиона, които изцяло подкрепяха своя представител.

Феновете в САЩ пречиха на Джокович в двубоя му срещу Фриц

Джокович водеше с 6-3, 7-5 и сервираше при 1-2 в третия сет и резултат 40:40, когато допусна двойна грешка. Фриц получи точка за пробив, с която потенциално да потърси обрат в мача. А Ноле потърси вината за двойната грешка във феновете по трибуните, които трудно запазваха мълчание при неговите сервиси. Сърбинът се обърна към съдията на стола, за да му потърси сметка защо не взима по-сериозни мерки да осигури тишина по време на сервисите му.

"Какво смяташ да направиш?", попита Джокович, а съдията му отвърна: "Това няма да помогне, Новак". След това сърбинът го иронизира, че само повтаря "благодаря ви" и "моля ви" на феновете, без да им разяснява, че трябва да запазят мълчание, за да продължи играта. В крайна сметка Ноле успя да се абстрахира от феновете и да спечели мача в четири сета, поставяйки пореден уникален рекорд.

Djokovic asking the umpire to do something about the crowd making noise while he’s trying to serve in his match against Fritz at U.S. Open



Novak: “What are you gonna do?”



Umpire: “It’s not gonna help Novak” pic.twitter.com/ukR100mLGj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2025