Войната в Украйна:

Украйна зрелищно спря руски десант на брега на Черно море (ВИДЕО 18+)

03 септември 2025, 11:09 часа 519 прочитания 1 коментар
Украйна зрелищно спря руски десант на брега на Черно море (ВИДЕО 18+)

Украинските военноморски сили са унищожили моторна лодка на Руския черноморски флот, като са убили 7 руски войници и са ранили още четирима, съобщиха от ВМС на Украйна на 3 септември и показаха видеокадри, потвърждаващи твърденията. Руският плавателен съд се опитал да направи десант на Тендровската коса - тесен остров, простиращ се на около 65 километра в северната част на Черно море, по южното крайбрежие на Украйна.

Украинските сили са засекли операцията и са нанесли удар по лодката.

Още: Украински удар срещу радарна станция в руския курорт Анапа (ВИДЕО)

Кадрите 18+, публикувани от военноморските сили на Украйна, показват, че ударът е бил насочен дистанционно от дронове, макар че използваното оръжие не е посочено в съобщението.

Още: От Китай: Путин подхвърли на Тръмп нови трохички за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Поредна атака срещу руския флот

Това е част от поредицата украински атаки срещу руски военноморски активи.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Украинското военно разузнаване (ГУР) съобщи на 21 август, че е унищожило руски патрулен катер близо до пристанището Зализни в област Херсон, като са загинали петима членове на екипажа.

Седмица по-късно, на 28 август, ГУР съобщи, че е повредила руски малък ракетен кораб от клас "Буян-М", превозващ крилати ракети "Калибър", близо до окупирания Крим в Азовско море: Украйна удари кораб с "Калибър" и Русия не изстреля такива ракети в масираната си атака (ВИДЕО).

Украйна е унищожила редица руски кораби по време на пълномащабната война, включително десантния кораб "Цезар Куников", патрулния кораб "Сергей Котов", ракетния корвет "Ивановец" и множество високоскоростни десантни кораби.

Според Киев украинската кампания от ракетни атаки и нападения с дронове срещу руски военноморски активи е унищожила или извадила от строя една трета от Черноморския флот на Руската федерация, принуждавайки го да изтегли голяма част от силите си от окупирания Крим: Упадъкът на Руския черноморски флот: Обобщение от Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Черно море руски черноморски флот руски десантчици война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес