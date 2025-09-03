Украйна зрелищно спря руски десант на брега на Черно море (ВИДЕО 18+)

Украинските военноморски сили са унищожили моторна лодка на Руския черноморски флот, като са убили 7 руски войници и са ранили още четирима, съобщиха от ВМС на Украйна на 3 септември и показаха видеокадри, потвърждаващи твърденията. Руският плавателен съд се опитал да направи десант на Тендровската коса - тесен остров, простиращ се на около 65 километра в северната част на Черно море, по южното крайбрежие на Украйна.

Украинските сили са засекли операцията и са нанесли удар по лодката.

Кадрите 18+, публикувани от военноморските сили на Украйна, показват, че ударът е бил насочен дистанционно от дронове, макар че използваното оръжие не е посочено в съобщението.

Поредна атака срещу руския флот

Това е част от поредицата украински атаки срещу руски военноморски активи.

Украинското военно разузнаване (ГУР) съобщи на 21 август, че е унищожило руски патрулен катер близо до пристанището Зализни в област Херсон, като са загинали петима членове на екипажа.

Седмица по-късно, на 28 август, ГУР съобщи, че е повредила руски малък ракетен кораб от клас "Буян-М", превозващ крилати ракети "Калибър", близо до окупирания Крим в Азовско море: Украйна удари кораб с "Калибър" и Русия не изстреля такива ракети в масираната си атака (ВИДЕО).

Украйна е унищожила редица руски кораби по време на пълномащабната война, включително десантния кораб "Цезар Куников", патрулния кораб "Сергей Котов", ракетния корвет "Ивановец" и множество високоскоростни десантни кораби.

Според Киев украинската кампания от ракетни атаки и нападения с дронове срещу руски военноморски активи е унищожила или извадила от строя една трета от Черноморския флот на Руската федерация, принуждавайки го да изтегли голяма част от силите си от окупирания Крим: Упадъкът на Руския черноморски флот: Обобщение от Украйна.