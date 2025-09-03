Войната в Украйна:

"Премиерът да я поиска, ако не иска унижението да продължи": ДБ призовават за оставката на Зафиров (ВИДЕО)

"Ние нямаме никакво съмнение - искаме неговата оставка", обяви един от лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с визитата на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров в Китай. Според "Демократична България" е важна ролята на министър-председателя Желязков, който според тях сам трябва да поиска оставкаота на Зафиров, ако не иска унижението да продължи.

Той обърна внимание, че на фона на декларациите на правителството, че е евроатлантиечско и на фона на визитата на Урсула фон дер Лайен в България, се оказва, че вицепремиерът гледа на Изток и не просто на Изток, а към Москва, към Пхенян. ОЩЕ: Зафиров с топло посрещане и разговор със Си Дзинпин, докато е в отпуск

"Очаквам следващата визита на Зафиров и Иванов да бъде в севернокорейската столица, откъдето да черпим икономически опит", посочи още Мирчев. 

"Вие видяхте ли на това събитие западноевропейски лидер в Китай? Аз не видях, единственото, което видях всички проксита на Путин в Европа и нашите двамата - барабар с тях. Съжалявам, ние това не го приемаме", критикува още Мирчев. ОЩЕ: Василев за визитата на Зафиров в Китай: Човек в отпуск не отива на червения килим (ВИДЕО)

Вотът на недоверие

Според Ивайло Мирчев дали правителството ще падне - зависи единствено от Делян Пеевски и от "ДПС - Ново начало". 

"Това, което е нашата работа е да внесем първия вот на недоверие с реални аргументи, защото от пет дотук, няма нито един,в който аргументите да са издържали политология втори курс в Софийския университет", коментира Мирчев по отношение на вота на недоверие. 

