"Когато ме освиркват, ми правят услуга. Събуждат нещо в мен, което не искат да видят"

Сръбската тенис икона Новак Джокович отново впечатли света, след като достигна до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ. 38-годишният сърбин ще играе за 14-ти път на полуфинал в Ню Йорк, а това ще бъде и рекордно 53-то участие на полуфиналите от Големия шлем. А интересното е, че сърбинът успя да елиминира един от най-добрите играчи в света и финалист на US Open от миналата година - Тейлър Фриц.

Джокович се мотивира от феновете, които са срещу него

Американецът бе последната надежда на домакините за триумф в мъжкия турнир на сингъл. Фриц обаче бе отказан от Джокович, въпреки усилията на феновете да разстроят играта на Джокович. Ноле дори изпусна нервите си и побесня на бездействието на съдията, който не се справи с укротяването на страстите по трибуните. Но в социалните мрежи бързо припомниха, че точно в такива мачове Новак е най-силен.

Джокович никога не се е радвал на обичта на феновете, поне не и в мащабите на двамата му вечни съперници - Роджър Федерер и Рафаел Надал, които бяха любимци на корта. Точно освиркванията на феновете обаче правят сърбина още по-мотивиран на корта. Преди време Новак каза: "Правят ми услуга. Колкото повече ме освиркват, толкова по-добре е за мен. Събуждат нещо в мен, което не искат да видят - победител."

А след победата си над Фриц, Джокович се закани на Яник Синер и Карлос Алкарас.

