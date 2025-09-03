Войната в Украйна:

Тръмп намери ирония в инцидента с GPS-а и Фон дер Лайен

03 септември 2025, 13:40 часа 357 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, който трябваше да кацне по необичаен начин в Пловдив след заглушаване на GPS сигнала. Републиканецът отбеляза, че "никой не знае" защо навигацията е спряла да работи. Веднага инцидентът влезе под светлината на прожекторите заради евентуална руска намеса, но премиерът Росен Желязков обяви, че разследване няма да има, защото това е било често срещано смущение, а не хибридна атака.

Тръмп: Фон дер Лайен преживя "нещо интересно"

"Е, тя преживя нещо интересно. Тя е невероятна жена", каза Тръмп на брифинг в Белия дом.

"Но те ѝ отнеха възможността да използва телефона си. Понякога това е нещо добро", коментира с ирония американският президент и добави, че ако това се беше случило на него, той би бил щастлив, цитират думите му различни информационни агенции като "РБК-Украйна" и дори държавната руска "РИА Новости".

Снимка: Getty Images

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков настоя, че Русия не е замесена в инцидента. Според говорители на Европейската комисия българските власти са уведомили изпълнителния орган на ЕС, че подозират руска намеса в случая. В официалната позиция на Министерски съвет, разпратена до медиите в деня след инцидента, не се споменаваше кой може да е отговорен.

Днес, 3 септември, президентската институция поиска разследване, защото според вицепрезидента Илияна Йотова случаят е "удар върху образа на България".

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
