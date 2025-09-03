Инцидентите зачестиха: Дрон застраши самолета на президента на Литва

Самолетът с президента на Литва Гитанас Науседа не е успял да се приземи на летището във Вилнюс заради информация за дрон. Това съобщи говорителят на президенн Томас Бержинскас, предаде литовската ТВ LRT. "По време на приближаването на към летището на Вилнюс постъпи информация за установяване на дрон и за това, че кацането не е безопасно. Пилотите взеха всички мерки за безопасност и след известно време осъществиха кацането", обясни Бержинскас.

Литва установи забранена за полети зона по границата си с Беларус

Полетът

По информация на Flightradar24 самолетът на литовския президент е излетял от Хелзинки в 19:10 ч. на 2 септември. По-късно е кръжал над централната част на Литва и в 21:17 е кацнал, съобщи Delfi. Прекият рейс от Хелзинки до Вилнюс е около час и половина. Дронът е бил забелязан над района на Вилнюс Лепкалнис. Засега не е известно на кого принадлежи.

Още: Парламентът на Литва одобри новия премиер

❗️The plane carrying Gitanas Nausėda, President of Lithuania, spent two hours circling the airspace in Vilnius due to a drone in the air.



An investigation is ongoing. There are reports that the drone was in the air for "promotional purposes." https://t.co/yHvgFXCZMD pic.twitter.com/xHMXKm1dgv — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 3, 2025

Минал инцидент

Припомняме, че през юли полицията на Литва съобщи, че местните жители са забелязали дрон, който навлязъл във въздушното пространство на Литва от страна на Беларус. Пет дни по-късно дронът беше открит на полигона Гайжюнай. По-късно бе съобщено, че дронът прилича на "Гербер", които руската войска използва във войната в Украйна.

Падналият в Литва дрон, нахлул през Беларус, се оказа руски (ВИДЕО)