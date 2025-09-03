Войната в Украйна:

Инцидентите зачестиха: Дрон застраши самолета на президента на Литва

03 септември 2025, 11:36 часа 197 прочитания 0 коментара
Инцидентите зачестиха: Дрон застраши самолета на президента на Литва

Самолетът с президента на Литва Гитанас Науседа не е успял да се приземи на летището във Вилнюс заради информация за дрон. Това съобщи говорителят на президенн Томас Бержинскас, предаде литовската ТВ LRT. "По време на приближаването на към летището на Вилнюс постъпи информация за установяване на дрон и за това, че кацането не е безопасно. Пилотите взеха всички мерки за безопасност и след известно време осъществиха кацането", обясни Бержинскас.

Литва установи забранена за полети зона по границата си с Беларус

Полетът

По информация на Flightradar24 самолетът на литовския президент е излетял от Хелзинки в 19:10 ч. на 2 септември. По-късно е кръжал над централната част на Литва и в 21:17 е кацнал, съобщи Delfi. Прекият рейс от Хелзинки до Вилнюс е около час и половина. Дронът е бил забелязан над района на Вилнюс Лепкалнис. Засега не е известно на кого принадлежи.

Още: Парламентът на Литва одобри новия премиер

Минал инцидент

Припомняме, че през юли полицията на Литва съобщи, че местните жители са забелязали дрон, който навлязъл във въздушното пространство на Литва от страна на Беларус. Пет дни по-късно дронът беше открит на полигона Гайжюнай. По-късно бе съобщено, че дронът прилича на "Гербер", които руската войска използва във войната в Украйна.  

Падналият в Литва дрон, нахлул през Беларус, се оказа руски (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Беларус Литва дрон самолет война Украйна Гитанас Науседа
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес