Кабинетът се сети да отпусне държавни резерви от питейна вода за Плевен

03 септември 2025, 14:10 часа 264 прочитания 0 коментара
Министерският съвет прие решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Стражица и областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявено бедствено положение.

Това съобщават от правителствената пресслужба след заседанието на кабинета в сряда. Отпускането на вода идва месеци след началото на водната криза в региона и безводието, предизвикало масови протести и недоволство на плевенчани.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на населението на с. Виноград, община Стражица за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение в общината, както и нуждите на болнични заведения, детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово и с. Къшин, община Плевен, както и гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа, община Долна Митрополия, за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение на областния управител на област Плевен, пишат още от МС.

