Мерц предложи удар за търговските партньори на Русия

Русия трябва да бъде лишена от възможността да поддържа военната си икономика и това може да бъде направено с помощта на санкции. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в интервю за Sat.1. "Трябва да създадем основа. Във военно отношение това ще е сложно, но в икономическо е възможно", каза Мерц. По думите му е необходимо да се гарантира, че Русия повече няма да може да поддържа своята военна икономика, предаде РБК-Украйна.

"В този контекст говоря за икономическо изтощение, за което трябва да допринесем", допълни Мерц. Според него това може да бъде постигнато чрез въвеждането на мита за онези, които все още търгуват с Русия.

Санкциите

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна ЕС въведи 18 пакета санкции, които доведоха до рязко намаляване на германския внос от Русия. Обемът на търговията с между Германия и Русия намаля с 80%.

Припомняме, че канцлерът на Германия нарече Путин военен престъпник: "Той може би е най-сериозният военен престъпник на нашето време". По думите на Мерц Путин не вижда никакви причини за спиране на огъня или мирно споразумение с Украйна: "Нямам никакви основания да вярвам на Путин", каза Мерц.

