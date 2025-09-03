Ливърпул изпусна "сигурен" нов и ще трябва да се бори за подписа му с друг европейски колос догодина

Английският национал Марк Гехи привлече вниманието на грандовете със стабилните си изяви през миналия сезон и бе сред най-коментираните имена през летния трансферен прозорец. Защитникът на Кристъл Палас бе сериозно спряган за преминаване в Ливърпул, но до такова така и не се стигна. В понеделник действащите шампиони на Висшата лига бяха силно въвлечени в един от най-напрегнатите трансферни дни в последно време.

Ливърпул изпусна Гехи в последния момент и сега ще трябва да се бори за него

След като счупиха британския трансферен рекорд и привлякоха Александър Исак от Нюкасъл за сумата от 125 милиона паунда, "червените" все още не бяха приключили. Арне Слот искаше да добави още един защитник към състава си, като Гехи беше избран като основна цел. Ливърпул продължи да договаря с Палас такса в размер на 35 млн. паунда, докато централният защитник получи разрешение да премине медицински преглед.

Малко след това от Палас си промениха мнението и прекратиха сделката, след като не успяха да привлекат подходящ заместник. Оттогава се съобщава, че Гехи е останал недоволен от решението на клуба да спре трансфера му в Ливърпул. Това ще окаже голямо влияние върху бъдещето на английския национал, който вече е взел решение да не подписва нов договор с Палас. Това означава, че той ще напусне като свободен агент след края на сезона. Макар че се очаква Ливърпул да е основен фаворит за подписа на 25-годишния футболист, мърсисайдци ще се сблъскат със силна конкуренция.

Байерн Мюнхен също проявява интерес към Гехи

Изданието talkSPORT съобщава, че германският шампион в Бундеслигата Байерн Мюнхен е сред клубовете, които се интересуват от подписа на Марк Гехи в края на сезона. В информацията се сочи още, че "капитанът на "орлите" ще бъде свободен агент, когато договорът му на "Селхърст Парк" изтече следващото лято, след като даде ясно да се разбере, че няма да подпише нов договор."

Гехи изигра съществена роля досега през този сезон под ръководството на Оливър Гласнър и отбеляза блестящ гол по време на победата на Палас с 3:0 над Астън Вила във Висшата лига. След края на мача мениджърът на "орлите" бе категоричен, че клубът трябва да задържи капитана си: "Казах на председателя, че трябва да задържим Марк, ако искаме да изиграем успешен сезон. Нямаме никакъв шанс да намерим подходящ заместник за един ден. Искахме да намерим заместник до 1 юли. Вече е 31 август, а нямаме заместник. Имаме това споразумение. Той е толкова важен играч. Той е един от ключовите ни играчи - той е нашият капитан."

ОЩЕ: Нефт под "Анфийлд" или просто big biznis: Откъде Ливърпул изрови 500 000 000 евро и как спази финансовия феърплей?