Случаите с Коцев и Барбутов: Прокуратурата и хватките, които петнят българското правосъдие

03 септември 2025, 14:00 часа 419 прочитания 0 коментара
Депутатите се върнаха на работа, протестите срещу тях и срещу сегашното управление – също. Първият беше във Варна, от снощи – поредният в защита на арестувания кмет на морската ни столица Благомир Коцев. Днес, в 18:30 часа, пред Съдебната палата започва протест с мото "Демокрацията е в опасност, правосъдието е в кома! Скритата власт стана явна", като той трябва да се превърне в шествие към Народното събрание и Орлов мост и има заявка за "интересни спирки по пътя".

Относно примера за правосъдие с Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов, в последните няколко дни излязоха интересни новини. Двете са основни новини, които определено предизвикват обществено напрежение.

Коцев и Барбутов са в ареста и дори не могат да обжалват без проблем

Оказа се, че адвокат Ина Лулчева е подала сигнал до и.ф. ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, защото прокурорите по делата на Коцев и Барбутов дори не са пратили в съда искането на защитата ареста им да бъде обжалван. Специализираният сайт "Де Факто" пръв съобщи за това, а Лулчева потвърди информацията пред журналисти, докато излизаше от сградата на Националната следствена служба.

Адвокат Лулчева е категорична – това искане по закон незабавно трябва да бъде пратено на съда (чл. 65, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс). А на всичкото отгоре тя казва, че искания на защитата на Коцев и Барбутов мерките им да бъдат променени са пратени на 15-ти и 25-ти август за Барбутов и 29-ти август за Коценв, но и досега прокуратурата не реагира. Вместо това държавното обвинение „доизпипа“ обвинението срещу Барбутов – не само е участник в opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa и е предлагал пoдĸyп, но и в cъyчacтиe c eĸcпepтa пo oбщecтвeни пopъчĸи Πeтъp Paфaилoв e пpeдлoжил нa ĸмeтoвeтe нa "Mлaдocт" Ивайло Кукурин и на "Люлин" Георги Тодоров дa им бъдaт изпpaтeни eĸcпepти, ĸoитo дa ги cъвeтвaт пpи изгoтвянeтo нa дoĸyмeнти зa oбщecтвeнитe пopъчĸи c блaгoпpиятни зa oпpeдeлeни фиpми ycлoвия. Според адвокат Лулчева, няма такова нещо – няма данни в съответните документи да е имало такова намерение.

Доклад, важен за случая с Коцев, го няма

Междувременно, доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), касаещ дружеството "Залива 47-СП", го няма в прокуратурата. Това твърди "Дневник", като се позовава на официални запитвания до Варненската окръжна прокуратура, до Варненската апелативна прокуратура и до Веселин Иванов, говорител на все още изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Варненската окръжна прокуратура и говорителят на Сарафов посочват, че докладът не им е бил изпращан.

"Залива 47-СП" е всъщност на Пламенка Димитрова – точно заради неин сигнал Благомир Коцев беше арестуван. Кореспондентът на "Дневник" Спас Спасов информира, че АДФИ е проверявала дружеството на Димитрова и е открила, че то е регистрирало повече продажби на храна в стола на Техническия университет във Варна, заради което е взело над половин милион лева държавни пари. По-конкретно – в столовата имало два касови апарата за периода 2015 – 2020 година, като имало несъответствия между броя на чекираните карти на апаратите и съставените от "Залива 47-СП" първични и вторични отчетни документи, на чието основание е дадена и държавната субсидия. Налице е несъответствие както в месечния брой, така и в сумата на продажбите с "корекция", по която се отчитат продажбите от касовия апарат. Отчетите са правени със софтуер на "Залива 47-СП", върху който Техническият университет няма контрол, няма и достъп до него. Докладът е пратен в прокуратурата – къде е в момента обаче не се знае.

Ивайло Ачев
