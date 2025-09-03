Войната в Украйна:

"Чужденецът" на Франзоа Озон открива фестивала "Синелибри"

03 септември 2025, 13:52 часа 295 прочитания 0 коментара
"Чужденецът" на Франзоа Озон открива фестивала "Синелибри"

След като предизвика фурор на кинофестивала във Венеция, дългоочакваният нов филм на френския режисьор Франсоа Озон ще ознаменува началото на тазгодишния кино-литературен фестивал "Синелибри". Той ще бъде показан на 10 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата непосредствено след празничната церемония по откриване на единадесетото издание на фестивала. Събитието ще бъде съпроводено с романтичен спектакъл с ефектна хореография и визуални препратки към романа, вдъхновил мотото на фестивала - "Пяната на дните".

Новият филм на Франзоа Озон

Снимка: Синелибри

"Чужденецът" (2025) е адаптация по знаменитата творба на Албер Камю, манифест на екзистенциалната идея за отчуждението, абсурда и разрива между индивида и света. Именно това произведение се спряга като връх в белетристичното творчество на носителя на Нобелова награда за литература Албер Камю. Според критиците Франсоа Озон превръща известната класика в същинска кинематографична мистерия, хладна и обезпокоителна, а актьорът Бенжамен Воазен, който влиза в образа на Мьорсо, изгражда превъзходен портрет на неудовлетворението и неговия подривен заряд, при това героят – както и в романа - остава недосегаем за психологически анализ и диагноза.

Основното постижение на филма се крие в продуктивния отказ на Озон да се придържа буквално към литературния текст, в "подсилените" женски образи и умелото пресъздаване на атмосферата в предвоенен Алжир. "Чужденецът" пристига у нас с актив от възторжени критически оценки и две престижни отличия до момента – номинация за "Златен лъв" и номинация за наградата на публиката от фестивала в Сан Себастиан.

Франсоа Озон е добре познат на българската публика със смелия си визионерски подход към киното, балансиращ силата на автентичната човешка история с драматизма на преживяванията, които са плод на необикновени обстоятелства. "Чужденецът" не е първият случай, в който режисьорът работи с изгряващата звезда на френското кино Бенжамен Воазен.

Почитателите на "Синелибри" ще си спомнят за младежката драма на Озон "Лято 85" (2020), където той си партнира с Филип Льофевр и Валерия Бруни Тедески. Воазен се превъплъти и в образа на Люсиен дьо Рюбампре от филма "Изгубени илюзии", адаптация по романа на Оноре дьо Балзак, режисирана от Ксавие Джаноли. Ребека Мардър, която също прави блестяща роля в "Чужденецът", плени българската публика с изпълнението си в "Престъплението е мое", едно от последните кинематографични изкушения на Франсоа Озон.

Снимка: Синелибри

Билетите за церемонията по откриване и премиерата на "Чужденецът" на 10 октомври от 19 ч. вече са в продажба. Цените варират според мястото в залата: 22 лв. | 20 лв. | 18 лв. | 16 лв. Предвидени са отстъпки за пенсионери и студенти.

Синелибри 2025 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Министерството на туризма, ИА "Национален филмов център", Столична община, Община Пловдив, Община Бургас, Община Велико Търново, Община Габрово и в партньорство с Регионална библиотека "Захарий Княжески", Община Стара Загора.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по програма "Фестивали" 2024. "Синелибри" е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 година.

Яна Баярова
