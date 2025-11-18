Мощно новолуние в Скорпион на 20 ноември сбъдва мечтите - ето как

Ако се осмелим да направим дори най-малката стъпка към нова версия на себе си, това Новолуние ще подкрепи това движение. Понякога само такъв момент е достатъчен, за да започнат нещата да си идват на мястото по начин, който не беше възможен до вчера.

5 мощни начина да използвате закона за привличането, за да намерите любов

Краят на ноември носи забележима промяна в енергията. На 20 ноември настъпва Новолунието в Скорпион, което поставя началото на нов цикъл и предлага възможност за ново начало. Скорпионът подчертава необходимостта от изчистване на това, което се е натрупало в нас години или месеци. Ако носим тъга, стари болки, недоволство или потиснат гняв, тази фаза действа като момент, в който можем да се освободим от всичко това и символично да започнем отначало.

Това Новолуние ни отваря пространство да започнем нещо, което дълго време е било отлагано. Дава ни усещане за чисто начало, което можем да напишем по различен начин. Може да бъде насърчение да се заемем с нещо, което сме отлагали, било защото се страхуваме да направим първата стъпка, или защото не сме били готови да си признаем колко много го искаме.

Още: 20 закона на Вселената, които ще променят живота ви

Скорпионът търси честност със себе си: какво ни привлича, на какво се съпротивляваме и къде саботираме собствения си напредък. Тук се крие ключът към този транзит – не в грандиозни планове, а в малки вътрешни промени, които ни връщат към автентичния ни път.

Една от причините тази лунна фаза да се усеща толкова мощна е, че Уран е в директен съвпад с Луната. Уран рядко изглежда тих. Често навлиза в преживяването ни като внезапна вълна, която нарушава рутината или раздвижва нещо, което е тлеело на заден план. Това може да бъде неочаквана информация, интуитивно прозрение, което ни изненадва, или ситуация, която ни принуждава да реагираме по-бързо, отколкото сме планирали.

Кодът на Вселената: Методът 3-6-9 на Никола Тесла за сбъдване на желания

Уран не прави това, за да дестабилизира, а за да пробие сковаността и да насърчи истинска промяна. Ако от известно време се чувстваме в застой, сега може да е ясен знак, че е време да направим крачка напред.

Вярно е, че Уран често носи доза безпокойство. Когато внезапно ни подтикне да преосмислим решения или взаимоотношения, които са изглеждали стабилни, е лесно да се почувстваме несигурни. Но това чувство не означава, че губим позиции, а по-скоро, че се разкриваме там, където сме се вкопчвали в илюзията за сигурност.

Още: Новолуние на 20 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

С успокояването на енергиите му ще видим по-ясно какво наистина има основа за нас и какво е било поддържано само по навик. Тук започва да се формира нов вид стабилност, която не е изградена върху компромис, а върху вътрешна яснота.

Ретроградният Меркурий допълнително насочва вниманието към вътрешния диалог и миналите преживявания. Съвпадът му с това новолуние засилва интуицията и ни връща към моменти, които може би не сме разбирали напълно, когато са се случили. Понякога едва след известно време можем да видим какво всъщност е означавала дадена ситуация. Под тази енергия по-лесно разпознаваме къде сме сгрешили, какво сме пропуснали и каква информация сме игнорирали. Не за да се върнем назад във времето, а за да се подготвим по-добре за това, което предстои.

Ако чувствате, че нещо е „мъгливо“ в дните около лунната фаза, това е напълно в съответствие с ретроградния Меркурий. Най-добрият подход е да забавите темпото. Няма нужда да насилвате решения. Просто слушайте собствения си ритъм и следете за сигнали. Когато ретроградният Меркурий се оттегли в края на месеца, ситуации, които сега изглеждат неясни, често стават прости и разбираеми.

Под тази енергия е особено важно да се върнете в собственото си тяло. Скорпионът е воден знак, а водата лесно ни връща в състояние на хармония. Душ, вана или потапяне в океана могат да имат невероятно заземяващ ефект по време на това Новолуние. Това не е просто символично, а конкретен начин да се свържете с вътрешния си ритъм и да се вслушате в това, което тялото ви се опитва да ви каже.

Още: Правилото за желанията

Новолунието в Скорпион винаги носи силен елемент на трансформация. Скорпионът е знак, който чрез естествения си цикъл представлява процеса на освобождаване от старото и навлизане в нова фаза от живота. Той ни напомня, че всички ние се променяме през годината, понякога драматично, понякога едва доловимо, но винаги в посока, която ни учи на нещо важно.

Когато погледнем назад към това къде сме били по време на предишното Новолуние в Скорпион, можем ясно да усетим колко много се е променило в нас. Може да не сме постигнали всичко, което сме искали, но със сигурност има момент, мисъл, преживяване или решение, което показва, че не сме същите, каквито бяхме преди година.

Кога и как се пишат желания?

В първите 8 часа от Новолунието е най-мощният период да запишем своите до 10 на брой желания, които се отнасят само до нас (без да намесваме друг човек и така да влияем на избора му и свободната му воля.

Още: Новолунието на 21 октомври ще отвори очите на тези зодии - те ще научат неподозирана истина

Силните теми на това Новолуние в Скорпион са:

трансформацията,

силата,

тайните,

Още: Мощно новолуние във Везни на 21 октомври сбъдва желанията - ето как

политиката,

психологията,

самодисциплината,

секса, душевните и/или сексуални партньори,

Още: Новолуние на 21 октомври: Какво ще ни донесе?

завещания, наследства,

договори и бизнес,

дарения и стипендии.

Както и - обсебвания, живот на ръба, напрегнати взаимодействия, заеми, данъци, дългове, ревност, отмъщение, изоставяне, вина, подозрение, борба за власт.

Още: Кои са най-популярните ритуали за сбъдване на желание?

Здравето полови органи, сексуални желания, ПМС и менструален цикъл, отделителни органи ( ректум, дебело черво, пикочен мехур).