Посред бял ден и по време на репетиция: Ограбиха най-ценното на ансамбъл "Чинари"

18 ноември 2025, 07:41 часа 510 прочитания 0 коментара
Ансамбъл "Чинари" е бил ограбен вчера, като най-ценното, което е взето това е видеоархива на ансамбъла. Това стана ясно от думите на директора на ансамбъл "Чинари" Асен Павлов в сутрешния блок на БНТ след обир в ансамбъла. "Имаше два спектакъла, които бяха предмонтаж и трябваше да бъдат предоставени на БНТ за излъчване по договор в новогодишната нощ. Молим всички хора, които са закупили хардове или имат информация за човек, който предлага тези хардове, да се свърже с нас, за да може да се доберем поне до част от архива, който липсва", каза Павлов. 

Хореографът на ансамбъла Калоян Павлов заяви, че обирът е станал към 15.00 часа, крадецът е стоял в студиото около 20 минути, а етаж по-надолу се провеждала репетиция на ансамбъла. 

"Охрана има от понеделник до петък, в работно време, събота и неделя има охрана, който наблюдава доста камери наброй. Хипотетично сградата е със свободен достъп, всеки би могъл да влезе, защото има офиси", смята хореографът. 

Калоян Павлов заяви, че са дочули, че крадецът е познат на хора в района и е познат на полицията. 

"Това е лице, задържано с много провинения, но главно в тази сфера - кражби, влизане с взлом. Лицето по никакъв начин не си го крие", добави още той. ОЩЕ: Като във филмите: Маскирани обраха магазин на Louis Vuitton

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
