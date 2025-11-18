Посред бял ден и по време на репетиция: Ограбиха най-ценното на ансамбъл "Чинари"

Ансамбъл "Чинари" е бил ограбен вчера, като най-ценното, което е взето това е видеоархива на ансамбъла. Това стана ясно от думите на директора на ансамбъл "Чинари" Асен Павлов в сутрешния блок на БНТ след обир в ансамбъла. "Имаше два спектакъла, които бяха предмонтаж и трябваше да бъдат предоставени на БНТ за излъчване по договор в новогодишната нощ. Молим всички хора, които са закупили хардове или имат информация за човек, който предлага тези хардове, да се свърже с нас, за да може да се доберем поне до част от архива, който липсва", каза Павлов.

Дързък обир: Посред бял ден и по време на репетиция

Хореографът на ансамбъла Калоян Павлов заяви, че обирът е станал към 15.00 часа, крадецът е стоял в студиото около 20 минути, а етаж по-надолу се провеждала репетиция на ансамбъла.

"Охрана има от понеделник до петък, в работно време, събота и неделя има охрана, който наблюдава доста камери наброй. Хипотетично сградата е със свободен достъп, всеки би могъл да влезе, защото има офиси", смята хореографът.

Имат ли подозрения

Калоян Павлов заяви, че са дочули, че крадецът е познат на хора в района и е познат на полицията.

"Това е лице, задържано с много провинения, но главно в тази сфера - кражби, влизане с взлом. Лицето по никакъв начин не си го крие", добави още той.