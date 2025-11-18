18 ноември: Празникът, който българската армия почита особено силно

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

18 ноември: Какъв празник е за България

На 18 ноември се отбелязва Празникът на органите по артилерийско въоръжение в Българската армия. Празникът е обявен със заповед на министъра на отбраната на 18 ноември 1968 г.

Историята на празника се свързва с формирането и устройството на служба "Артилерийско въоръжение" от 8 юли 1878 г. Тогава княз Дондуков–Корсаков обявява разформироването на Българското опълчение и подписва заповед за формирането и устройството на Българската земска войска. С цел осигуряване на нейното снабдяване с оръжия и боеприпаси, на 18 ноември 1878 година се създава стройна организация на органите по въоръжение "Временно положение за артилерийските складове на Българската земска войска". Актът поставя началото на "Артилерийско въоръжение" в Българската армия, което разполага с необходимата огнева мощ. Защото без оръжие и боеприпаси, няма армия.

Патриархът на българската войска: Отявленият русофоб, който се разправи с проруските превратаджии

Именно несломимият боен дух и патриотизъм на българския войник, подкрепен доброто въоръжение, е в основата на победите на Българската армия, които с гордост си спомняме и днес - боевете при Шипка, Сливница, Лозенград, Одрин, Тутракан, Дойран, Страцин.

18 ноември: Какво се е случило на тази дата в историята на България

На 18 ноември (нов стил) 1912 г. край Чаталджа българската войска слага край на една от най-тежките си битки по време на Балканската война (1912-1931).

Само 2 седмици преди злощастния 18 ноември българската армия успява да извоюва важна победа при Люлебургас-Бунархисар, където нанася погром на османските войски. След българското настъпление османските войски дават отстъпление по пътя към Истанбул – Чаталджа.

Под ръководството на ген. Радко Димитриев решителната битка започва сутринта на 17 ноември. На 18 ноември българският генерал нарежда отстъпление заради множеството жертви. Не само лошите климатични условия и лошата координация, но и бързо разпространяваща се епидемия от холера, стават причина за българската загуба. Това е първото голямо поражение за страната ни след нейното освобождение през 1878 г. Сключеното примирие важи само няколко месеца и по-късно сраженията при Чаталджа продължават до края на войната.

Българският поет, загубил окото си при Дойран и убит при "справка" в полицията

На 18 ноември 1915 г. българските войски завземат град Тетово по време на Първата световна война. Но на този ден в село Криволак (днешна Македония) е убит Христо Чернопеев - български войвода, който е участник в Илинденско-Преображенското въстание, Балканските и Първата световна война. Този славен българин е погребан в Щип, но след 1944 година гробът му е бил заличен от служещите на Тито в Македония. През 2010 година паметта на славния войвода отново е поругана, след като тленните му останки са били изровени с багер.