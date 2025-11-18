От 25 години не е било така: Ето защо масово отмениха и пренасочваха полети на летище "София"

"Вчера шест полета бяха отклонени на алтернативни летища, пет бяха отменени, а много от тези, които кацнаха - кацнаха след втори или трети опит. Това каза в сутрешния блок на БНТ Иван Дясков, зам.-генерален директор оперативна дейност в „Ръководство на въздушното движение“ на "Летище "София". Той отчете, че вчерашния ден е бил много сериозен ден и хората, които работят на летището не си спомнят такъв ден повече от 225 години. Причината е била силен южен вятър, който е типичен за пролетта, но който пречил на самолетите.

Той обясни, че основното, което пасажерите трябва да знаят е, че в подобни случаи решението за кацане е на командира. "Задачата на нашите ръководител полети е да предоставят адекватната информация, което е скорост и посока на вятъра", добави зам.-генералният директор на летището.

Ситуацията към момента

От думите на Дясков стана ясно, че тази сутрин ситуацията вече е различна.

"До обяд до 12 часа очакваме подобрение, но след това очакваме дъжд. В момента няма проблем, дори някои от полетите, които бяха отконени, се върнаха и кацнаха при нас. Има силен вятър отново, около 60 км/час, но успяват да кацнат самолетите. Към момента нямаме отлонени полети и се надявам да няма", каза Дясков. ОЩЕ: Гроздан Караджов заговори за директните полети между България и САЩ, ето от кога