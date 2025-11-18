В „Мама и Аз“ организират безплатни прегледи за риск от преждевременно раждане

Всяко десето бебе в България се ражда недоносено

Специалисти от отделението по акушерство на ,Мама и Аз‘ организират безплатни ехографски прегледи на бременни, чрез които да се изчисли рискът от преждевременно раждане. На 22 и 23 ноември 2025 г. отделението ще отвори врати за желаещите да се прегледат след предварително записване на тел.: 064 678 400.

Оптималният период за тези прегледи е между 16-та и 26-та г.с., специалистите ще преглеждат и всички желаещи пациентки до 32 г.с. Поводът за кампанията е 17 ноември – Световния ден на недоносените деца.

На 21 ноември (петък) от 11 часа екипът на клиниката по акушерство и гинекология кани бъдещите родители на Училище за бременни. Темата е: „Превенция на преждевременното раждане“ и ще бъде представена от д-р Камелия Каменова, д-р Габриела Цветкова и ст. акушерка Малина Виткова. Предварително записване може да се направи на тел.064 678 400.

Специалистите предупреждават, че преждевременното раждане (преди 37-а гестационна седмица) носи сериозни рискове, както за новороденото, чиито органи не са напълно развити, така и за майката. Основните рискове и възможните усложнения при плода са краткосрочни: респираторен дистрес синдром (РДС), интравентрикуларен кръвоизлив, некротизиращ ентероколит, температурна нестабилност, инфекции, жълтеница. Дългосрочните усложнения могат да бъдат повишен риск от церебрална парализа, когнитивни проблеми (затруднения в ученето и развитието), проблеми със зрението, проблеми със слуха, хронични белодробни проблеми, дентални проблеми (забавен растеж на зъбите или промяна в цвета им). Рисковете за майката са свързани както със самия процес на преждевременно раждане, така и с емоционалните и психологическите последици от грижата за недоносено бебе.

През последните години в България процентът на преждевременните раждания се движи в границите между 10% и 11%. На практика, всяко десето бебе у нас е недоносено. Този показател е значително по-висок от средния за Европейския съюз, който е около 6-7%.

В отделение по акушерство на ,Мама и Аз‘ повечето преждевременни раждания са в резултат на усложнения на бременността, на истмико-цервикална недостатъчност, рано изтекли околоплодни води, амниотична или вагинална инфекция.

Отделението по акушерство в ,Мама и Аз‘ разполага с високотехнологична апаратура за проследяване на рискови бременности и отлично подготвени специалисти. Лекарите препоръчват на жените с повишен риск като предишно преждевременно раждане, къса маточна шийка, многоплодна бременност, редовно да се проследяват от акушер-гинеколог, както и от фетален морфолог, който да направи оценка на риска.

На снимката: д-р Камелия Каменова, д-р Бояна Кирова и д-р Елена Торбова по време на ехографски преглед