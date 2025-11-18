Делото срещу Лена Бориславова за документна измама: Ясно е каква може да е присъдата

Делото срещу Лена Бориславова за документна измама по казуса със сдружение "Да запазим Корал" продължава днес, 18 ноември, по същество.

Борислава е обвинена за това, че през май 2021 г. с две деяния съзнателно се ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение "Да запазим Корал", а действително не било така. Обвинителният акт срещу нея беше внесен веднага след като тя се отказа от имунитета си и ѝ повдигнаха обвинение. Въпросните документи били използвани пред Агенцията по вписванията, за да се докаже, че е прекратено правното отношение между Кирил Петков и Сдружение "Да запазим Корал". С други думи - че Кирил Петков редовно е отписан от сдружението.

Сигналът срещу Бориславова е подаден през месец април, 2024 година. Той е дело на председателя на сдружението Атанас Русев. Самата Бориславова доброволно предаде депутатския си имунитет, за да може изобщо да има съдебно дело.

Евентуалната присъда

Съгласно тежестта на обвинението, Бориславова може да влезе за 2 години в затвора - това обаче е на хартия. Още през април, 2025 година, когато имаше разпоредително заседание на Софийския районен съд (СРС), беше изяснено следното: Лена Бориславова има чисто съдебно минало и при присъда "виновен" ще бъде глобена. СРС уточни, че в случая няма настъпили имуществени вреди - още един фактор да не се стига до затвор.

