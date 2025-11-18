Войната в Украйна:

Делото срещу Лена Бориславова за документна измама: Ясно е каква може да е присъдата

18 ноември 2025, 07:12 часа 779 прочитания 0 коментара
Делото срещу Лена Бориславова за документна измама: Ясно е каква може да е присъдата

Делото срещу Лена Бориславова за документна измама по казуса със сдружение "Да запазим Корал" продължава днес, 18 ноември, по същество. 

Още: Делото "Корал" срещу Лена Бориславова почва отначало заради нов съдия

Борислава е обвинена за това, че през май 2021 г. с две деяния съзнателно се ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че са подписани от членове на сдружение "Да запазим Корал", а действително не било така. Обвинителният акт срещу нея беше внесен веднага след като тя се отказа от имунитета си и ѝ повдигнаха обвинение. Въпросните документи били използвани пред Агенцията по вписванията, за да се докаже, че е прекратено правното отношение между Кирил Петков и Сдружение "Да запазим Корал". С други думи - че Кирил Петков редовно е отписан от сдружението.

Сигналът срещу Бориславова е подаден през месец април, 2024 година. Той е дело на председателя на сдружението Атанас Русев. Самата Бориславова доброволно предаде депутатския си имунитет, за да може изобщо да има съдебно дело.

Още: Сигнал за фалшиви документи и Кирил Петков: Защо месеци и години по-късно?

Евентуалната присъда

Съгласно тежестта на обвинението, Бориславова може да влезе за 2 години в затвора - това обаче е на хартия. Още през април, 2025 година, когато имаше разпоредително заседание на Софийския районен съд (СРС), беше изяснено следното: Лена Бориславова има чисто съдебно минало и при присъда "виновен" ще бъде глобена. СРС уточни, че в случая няма настъпили имуществени вреди - още един фактор да не се стига до затвор.

Още: Прокуратурата реагира с 8 месеца закъснение по скандала с Кирил Петков и "Да запазим Корал"

 

