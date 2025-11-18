"Вятърът винаги е прочиствал мъжката глава и мисли": Проф. Рачев с дъждовна прогноза за времето

Вятърът винаги е прочиствал мъжката глава и мисли. Лошо е това с отклоняването на полетите на летището в София заради силния вятър, но нашето летище е малко. Представете си какво ще стане, ако се спрат полетите в Лондон. Колкото сме по-развити, толкова повече зависим от времето. То остава топло и динамично – вятър и валежи. Циклонът, който носи студен въздух, ще премине близо до България. Днес и утре ще вали, но ще е по-топло от нормалното за сезона. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"За тази част от годината не е типично да имаме 13-15 градуса сутрешни температури", обърна внимание професорът.

Във вторник и сряда (18 и 19 ноември) прогнозата на синоптика е за валежи и пак валежи. "Има жесток скандал между Европейския и Американския център за прогнози – едните казват, че ще вали много, другите – не чак толкова. Но ние вярваме на Европейския център", каза синоптикът.

Времето днес

Днес ще бъде облачно и с валежи, по-значителни в Северна и Западна България, които ще продължат и през нощта срещу сряда. Ще духа умерен и силен южен вятър, с опасно силни пориви в югоизточната половина от страната. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, на места северно от планините и в Източна България между 12 и 16 градуса, в София – около 9 градуса. Максималните ще бъдат от 8-9 градуса в северозападните райони до 21 градуса в югоизточните, в София – около 15 градуса.