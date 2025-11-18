Студио Actualno:

Колко са измамените при превалутирането от лева в евро: ГДБОП със съвети за какво да внимаваме

18 ноември 2025, 08:02 часа 265 прочитания 0 коментара
Колко са измамените при превалутирането от лева в евро: ГДБОП със съвети за какво да внимаваме

Почти всяка седмица по двама трима са измамените с превалутиране на лева в евро. Изкуственият интелект помага на измамниците да създават фалшиви профили и да генерират номера, с които да измамят хората с превалутирането на лева в единната европейска валута. Това заяви пред bTV старши комисар Владимир Димитров от сектор „Киберпрестъпност“  ГДБОП. 

По думите му голяма част от парите, веднъж попаднали в ръцете на хакерите, няма връщане назад и води до по-хубави живот за тях. 

Как ни мамаят в интернет?

Снимка: Getty images

Той обясни, че превалутирането ще стане автоматично, така че никой нищо не трябва да прави, освен да бъде внимателен в киберпространството, да не се подава на обаждания. „Който и каквото да ви поиска, игнорирайте фишинг мейлите. Много е просто“, призова Димитров.

Той посочи, че около 30-40 сигнала на ден получава сектор „Киберпрестъпност“ за различни видове киберпрестъпления. Един от най-големите проблеми на ГДБОП е разкриването на измамите при онлайн пазаруването. Има опит за киберизмами с траен ръст, отчете Димитров.

По думите му хакери се опитват да измамят хората от другия край на света или от държави, които са близко до България с наемане на вили за летни или новогодишни празници. „Няма недосегаеми хакери и няма тотална анонимност в киберпространството. Проблемът е, че всеки, който се занимава с престъпления с месеци и години извършва престъпленията и има случай, в които бъркат. Няма тотална анонимност киберпрестъпления“, коментира Владимир Димитров.

Той изтъкна, че има измами за източване на кредитни карти, която носи много милиони евро на хакерите. Огромна част от киберпрестъпността се генерира от заразени с вируси компютри, както и при заобикаляне на защита на антивирусните програми.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
ГДБОП превалутиране въвеждане на еврото България в еврозоната
