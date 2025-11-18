Няма ток за сепаратистите: Два ТЕЦ-а в т. нар. ДНР са извадени от строя от въздушна атака, взрив на газопровод в Русия (ВИДЕО)

Две топлоелектроцентрали са със щети след украински въздушни атаки, токът "в много населени места" е прекъснат. Това призна т.нар. "ръководител" на т.нар. ДНР (Донецка народна република) Денис Пушилин в официалния си канал в Телеграм. Става въпрос за точни украински удари по ТЕЦ "Зуевская" и ТЕЦ "Старобешевская".

"В резултат на безпрецедентна атака срещу електропреносната мрежа на републиката, ТЕЦ "Зуевская" и "Старобешеская" са повредени. Електрозахранването е прекъснато в много населени места, което е довело до спиране на котелни и филтрационни станции", гласи точното съобщение.

Конкретно, има съобщения в Телеграм от жители на Иловайск, че ток няма - в цялата община и конкретно в Иловайск. Според геолокализация на видеокадри от атаката, направени от украинския телеграм канал Supernova+, ударът е засегнал главната турбинна зала на ТЕЦ "Зуеская", в която се помещават парните турбини и генераторите на електроцентралата. Инсталираната мощност в ТЕЦ "Зуевская" в края на 2013 година е била 1270 MW. По това време са работили четири енергоблока с мощност на блоковете 325, 320, 300 и 325 MW.

Рояци дронове: Голям руски завод и украинско пристанище на Дунав горят. В Донецк няма ток (ВИДЕО)

Огромен пожар избухна и в Омска област - засега няма данни това да е резултат от въздушна атака. Местният губернатор Виталий Хоценко написа следното в официалния си канал в Телеграм: "Пожар избухна близо до село Ростовка в Омска област. Според предварителна информация няма пострадали. Една от теориите е, че е възникнал теч на газ от газопровод. На мястото на инцидента работят аварийни служби. Правоохранителните органи разследват причината". Впоследствие той добави: "Експерти разследват аварията на подземен участък от главния газопровод в село Ростовка, Омска област. Жителите на Омска област и други населени места в региона не са в опасност". Според OSINT анализ на видеокадри изглежда е избухнала помпена станция.

Иначе, след снощния удар по търговски център в Белгород, двама души са ранени, съобщават местните власти. Един мъж е получил отравяне с въглероден окис и изгаряния на дихателните пътища и очите. Той е в тежко състояние. Друга жертва, служител на руското министерство на извънредните ситуации, е получил изгаряния на лицето и ръцете си, докато е гасил пожара. Общо три търговски имота са унищожени от пламъците

Междувременно, редакциите на две украински медии бяха поразени от руски обстрел. Става въпрос за Днепропетровска област - в град Днипро (Днепропетровск) пожари са избухнали в редакциите на "Суспилно Днипро" и "Украинско радио Днипро". Прозорци и врати са взривени, а подовете и покривът са повредени. За щастие няма човешки жертви, при удара и в двете сгради не е имало хора