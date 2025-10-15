Новолуние на 21 октомври: Какво ще ни донесе?

На 21 октомври ще настъпи новолуние във Везни в 15:25 ч. на фона на напрегната връзка в Скорпион - Меркурий, Марс и Лилит. Везните искат мир, но Скорпионът изисква истината. Везни търсят компромис, докато Скорпионът търси дълбочина и трансформация. И в това противоречие се ражда алхимията на момента: сблъскваме се с това, което вече не може да се прикрие като учтивост. В отношенията, в мислите, в действията, това, което е било потиснато, излиза наяве. Думите стават остри, желанията стават неконтролируеми, а интуицията става безмилостна.

Какво ще ни донесе Новолунието във Везни?

В следващите дни преди и след новолунието във Везни, Вселената ни кани да преосмислим взаимоотношенията си, да се научим да чуваме другите, но и да не се отказваме от истината си. Везни ни учат да не се адаптираме, а да взаимодействаме съзнателно.

Новолунието във Везни се управлява от Венера, планетата на красотата, баланса и вътрешния избор. Именно тя задава тона не само за новолунието на 21 октомври, но и за целия лунен цикъл, изпълвайки го с мекота, грация и желание за баланс. Венера във Везни ни напомня, че истинската хармония се ражда там, където има уважение, грация и любов към истината.

Самата Венера също е в момента във Везни - в дома си, където енергията ѝ се разкрива особено ярко. Това създава резонанс, засилва влиянието на Венера върху колективните и лични процеси. Усещаме нейното присъствие не само във взаимоотношенията, но и в пространството, в думите, в желанията.

Новолунието във Везни на 21 октомври призовава към:

Възстановяване на хармонията във взаимоотношенията, особено там, където е имало недоразумения или напрежение.

Създаване на пространство на красота – в дома, в тялото, в гласа, в мислите.

Правете избори, основани на искрена честност, а не на страх или компромис.

По време на лунния цикъл, започнал с новолунието във Везни, се засилват процесите, свързани с преговори, миротворчество, естетическо преосмисляне, както и вътрешни избори: между реакция и осъзнаване, между конфликт и компромис.

В първите дни след новолунието (22 и 23 октомври) напрежението достига своя връх. Луната се движи през Скорпион, преминавайки през съвпади с Марс, Меркурий и Лилит. Това означава, че емоционалният фон става особено наситен, интензивен, дори експлозивен.

Луната в Скорпион символизира потапяне в емоционални дълбини, а в комбинация с Лилит и Марс - това е предизвикателство и провокация. Възможни са изблици на гняв, ревност, изостряне на конфликти, особено в междуличностните отношения. Могат да се активират травми, свързани с доверие, интимни връзки и пари. Това е време, когато интуицията става почти телепатична, но се засилват и проекциите - важно е да разграничавате своите чувства от тези на другите.

През третото десетдневие на октомври е необходимо да запомните, че всичко важно се случва вътре в себе си. Позволете си искреност, дори тя да не съответства на общоприетия образ. Не вземайте решения прибързано, особено на 22 и 23 октомври. По-добре е да наблюдавате, записвате, осъзнавате. Използвайте енергията на този период за творчество, романтика, ритуали за хармонизиране на пространството, работа с тялото и гласа.

Новолунието във Везни ще окаже най-благоприятно въздействие върху представителите на трите зодиакални знака: Близнаци, Везни, Водолей. За тях това време може да се превърне в точка на вдъхновение, обновление особено в областите на комуникацията, взаимоотношенията и творческото себеизразяване. Новолунието може да донесе нови идеи, интересни познанства, възможност за установяване на диалог там, където преди е имало неразбиране. Това е чудесна възможност за започване на творчески проект, писане, учене или публично говорене.

