На 1 май: Сизифов труд очаква Телец, Риби + още 2 зодии в Деня на труда

Утре е 1 май – Денят на труда. Това е изключително важен празник, защото ни напомня, че трудът наистина краси човека и че без усилие, постоянство и отговорност трудно се стига до нещо стойностно. Но има и моменти, в които човек не просто работи, а се чувства така, сякаш върши нещо безкрайно, тежко и неблагодарно. Именно това наричаме Сизифов труд – по името на Сизиф от древногръцката митология, който бил наказан вечно да бута огромен камък нагоре по хълма, а щом почти стигне върха, камъкът пак се търкалял надолу. Така усилието му било безкрайно, мъчително и сякаш без никакъв смисъл. Утре някои зодии ще усетят точно такава енергия в уж почивния ден – ще им се наложи да полагат непосилен и неблагодарен труд, при това не без своя вина.

Телец

Телецът ще се сблъска с купчина задачи, които е отлагал с надеждата, че някак сами ще се наместят, но Денят на труда ще му покаже, че подобни илюзии имат неприятна цена. Нещо у дома, което е трябвало отдавна да бъде оправено, подредено или довършено, изведнъж ще поиска цялото му внимание и ще го накара да се върти в кръг. Колкото повече се опитва да приключи, толкова повече ще изникват нови дреболии, които ще правят усилието му да изглежда безкрайно.

Това ще го изнерви, защото Телецът обича да вижда резултат, а утре резултатът ще идва бавно и с много усилие. Истината обаче ще бъде, че сам е оставил положението да узрее до този момент и сега няма как да избяга от натрупаното. Така неговият Сизифов труд няма да е наказание от съдбата, а наказание за собственото му дълго отлагане.

Скорпион

Скорпионът ще се озове в ситуация, в която ще трябва да поправя, пренарежда или спасява нещо, което е оставил да се движи на инат и без навременна намеса. В началото ще си каже, че ще отметне нещата бързо, но много скоро ще усети как всяка свършена стъпка води до още една, а после и до трета. Това ще му създаде неприятното усещане, че бута камък нагоре, а той все се връща обратно и отново чака да бъде избутан.

Скорпионът трудно понася подобен безплоден труд, защото иска контрол, а утре ще има усещането, че усилието му все се разпилява. Но дълбоко в себе си ще знае, че част от вината е негова, понеже е предпочел да остави ситуацията да се усложни, вместо да я отреже навреме. Точно затова този ден ще му покаже, че понякога непосилният труд е просто закъснял урок по отговорност.

Козирог

Козирогът уж ще иска да направи 1 май подреден, полезен и сравнително спокоен, но вместо това ще се натовари с тежестта на неща, които сам е решил, че може да бута до последно. Някакъв ангажимент, свързан с битова, семейна или лична организация, ще се окаже много по-обемен и изморителен, отколкото е изглеждал отстрани.

Колкото повече се старае да отметне всичко съвестно, толкова по-силно ще усеща, че задачата няма дъно и че все нещо остава недовършено. Това ще го направи напрегнат, защото Козирогът не обича труд без ясен резултат, а утре тъкмо такъв ще му се падне. Въпреки това няма да може да избяга, понеже добре ще осъзнава, че именно прекаленото отлагане и самоуверената мисъл „ще го свърша после“ са го довели дотук. Така неговият Сизифов ден ще бъде тежък, но и много честен урок за цената на закъснялата дисциплина.

Риби

Рибите ще попаднат в най-неприятния вариант на Сизифов труд – такъв, който не само е тежък, но и изцежда емоционално, защото ще има усещането, че каквото и да правят, не стигат до истински край. Те ще трябва да се занимават с нещо отдавна занемарено, което са отлагали от умора, нежелание или надеждата, че ще се размине. Но то няма да се размине, а напротив – ще се разтвори като дълъг списък от досадни действия, всяко от които ще води към следващото.

Това ще ги обезкуражи, защото Рибите трудно понасят задачи, които изискват суха последователност и не носят бързо облекчение. Въпреки това утре ще им се наложи да стискат зъби и да компенсират именно там, където са били най-небрежни или най-склонни към бягство. И така ще разберат, че техният неблагодарен труд не е произволна тежест, а връщане към нещо, което твърде дълго са оставяли да тежи само в периферията.

Сизифовият труд в утрешния ден няма да бъде наказание, а по-скоро ясен знак, че всяка от тези зодии е сбъркала за нещо и сега трябва да компенсира. Телец, Скорпион, Козирог и Риби ще усетят, че понякога най-тежката работа не идва от нищото, а е събрана от собствените ни отлагания, пропуски и самозаблуди. Това няма да направи Деня на труда особено лек за тях, но поне ще го направи полезен. Защото има усилия, които уморяват, но и отрезвяват. А точно такива уроци често остават най-дълго в съзнанието ни.