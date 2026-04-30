Кристиано Роналдо разтърси с изненадващо признание: “Краят на кариерата ми се приближава“

Суперзвездата на световния футбол от вече 20 години Кристиано Роналдо направи изказване, което колкото беше очаквано, толкова и шокира футболната общественост. След победата на неговия Ал Насър с 2:0 над Ал Ахли той даде интервю, в което намекна, че краят на кариерата му е близо. Въпреки че е на 41 години, Роналдо е в страхотна физическа форма и космическите му амбиции с нищо не подсказваха, че той мисли за прекратяване на професионалния си път във футбола.

Кристиано Роналдо трябва да вкара още 30 гола, за да стигне до 1 000

Доказателство за огромната мотивация на Кристиано Роналдо да играе на най-високо ниво дори и на 41 години е рекордът, който иска да постави. За никого не е тайна, че португалецът се е прицелил в 1 000 официални гола. При победата над Ал Ахли той се доближи до тази цел, като добави още едно попадение на сметката си. Така той вече има цели 970 гола срещу името си. Но елементарната математика показва, че, за да достигне целта си, той трябва да вкара още 30.

Роналдо: “Краят на кариерата ми се приближава“

След края на срещата дойде и откровеното изказване на Роналдо, което хвана футболната общественост неподготвена: “Наслаждавам се на футбола мач за мач, ден за ден, година за година. Краят на кариерата ми се приближава. Имах отлична кариера и продължавам да се наслаждавам на терена. Най-важното за мен е да печеля. Искам да стана шампион с Ал Насър“.

