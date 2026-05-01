Войната в Украйна:

Кристъл Палас вкара 3 на Шахтьор, един гол раздели Райо Валекано и Страсбург в Лигата на конференциите

01 май 2026, 0:08 часа 500 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Кристъл Палас вкара 3 на Шахтьор, един гол раздели Райо Валекано и Страсбург в Лигата на конференциите

Успуредно с първоте сблъсъци от 1/2-финалите в Лига Европа се изиграха и тези в Лигата на конференциите. Въпреки че е последният по големина европейски клубен турнир, той с нищо не показа по-малко качествен футбол. Шахтьор Донецк и Кристъл Палас спретнаха истинско зрелище, в което паднаха 4 гола, 3 от които за "орлите". А в другата среща само 1 гол раздели Райо Валекано и Страсбург.

Шахтьор загуби домакинството си на Кристъл Палас

Първото полувреме между Шахтьор и Пасал беше по-резултатно, що се отнася до головете. Домакините от Донецк превъзхождаха съперника си с 66% притежание на топката и 6-4 отправени удари. Но това не попречи на "орлите" да открият резултата чрез Исмаила Сар още в първата минута. Статистическото превъзходство на Шахтьор не беше напразно, тъй като украинците изравниха в 41-вата минута чрез Олег Очеретко. Във второто полувреме отново паднаха 2 гола, но този път само във вратата на Шахтьор.

Дайчи Камада върна водчеството на Кристъл Палас в 58-мата минута. А влезлият като резерва Йорген Странд Ларсен удвои аванса на "орлите" преди реванша в Англия.

Райо Валекано - Страсбург

Райо Валекано надделя със само 1 гол над Страсбург

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Сблъсъкът между Райо Валекано и Страсбург не започна по същия бомбастичен начин, но също предложи битка. Домакините от предградията на Мадрид имаха минимално предимство по отношение на владеене на топката и 6 удара - с 2 повече от съперника. Второто полувреме беше изцяло превзето от доминацията на Райо Валекано. Домакините имаха 59% владение на топката, но и 18 отправени удара, 8 от които точни.

За сравнение, Страсбург имаше само 1 удар през втората част, и то неточен. По ирония на съдбата футболистите на Райо отбелязаха смао 1 гол, дело на Алешандре Алемао в 54-тата минута.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев
Страсбург Райо Валекано Кристъл Палас Лига на конференциите Шахтьор Донецк
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес