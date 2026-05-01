Кристъл Палас вкара 3 на Шахтьор, един гол раздели Райо Валекано и Страсбург в Лигата на конференциите

Успуредно с първоте сблъсъци от 1/2-финалите в Лига Европа се изиграха и тези в Лигата на конференциите. Въпреки че е последният по големина европейски клубен турнир, той с нищо не показа по-малко качествен футбол. Шахтьор Донецк и Кристъл Палас спретнаха истинско зрелище, в което паднаха 4 гола, 3 от които за "орлите". А в другата среща само 1 гол раздели Райо Валекано и Страсбург.

Шахтьор загуби домакинството си на Кристъл Палас

Първото полувреме между Шахтьор и Пасал беше по-резултатно, що се отнася до головете. Домакините от Донецк превъзхождаха съперника си с 66% притежание на топката и 6-4 отправени удари. Но това не попречи на "орлите" да открият резултата чрез Исмаила Сар още в първата минута. Статистическото превъзходство на Шахтьор не беше напразно, тъй като украинците изравниха в 41-вата минута чрез Олег Очеретко. Във второто полувреме отново паднаха 2 гола, но този път само във вратата на Шахтьор.

Дайчи Камада върна водчеството на Кристъл Палас в 58-мата минута. А влезлият като резерва Йорген Странд Ларсен удвои аванса на "орлите" преди реванша в Англия.

Райо Валекано надделя със само 1 гол над Страсбург

Сблъсъкът между Райо Валекано и Страсбург не започна по същия бомбастичен начин, но също предложи битка. Домакините от предградията на Мадрид имаха минимално предимство по отношение на владеене на топката и 6 удара - с 2 повече от съперника. Второто полувреме беше изцяло превзето от доминацията на Райо Валекано. Домакините имаха 59% владение на топката, но и 18 отправени удара, 8 от които точни.

За сравнение, Страсбург имаше само 1 удар през втората част, и то неточен. По ирония на съдбата футболистите на Райо отбелязаха смао 1 гол, дело на Алешандре Алемао в 54-тата минута.

