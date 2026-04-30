Литва готова да се отзове на спешния апел на САЩ за Ормузкия проток

30 април 2026, 18:41 часа
Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че подкрепя участието на страната си в американската мисия за свобода на корабоплаването в Ормузкия проток. Той добави, че ще внесе съответното предложение в съвета по въпросите на отбраната на балтийската страна, предаде Ройтерс.

Както писахме по-рано САЩ оказват натиск върху други страни да помогнат за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток. Държавният департамент излезе със спешна телеграма до съюзниците да се включат във формиране на коалиция с тази цел. Посолствата на САЩ трябва да предадат демарша устно на страните партньори до 1 май, гласят разпоредбите.

Междувременно цените на петрола достигнаха до най-високото си ниво от повече от четири години вследствие именно на неуспеха на САЩ да принудят Иран да свали блокадата си на протока.

"Получихме американското предложение да се присъединим към коалицията за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток и аз възнамерявам съвсем скоро да внеса това предложение в Държавния съвет по въпросите на отбраната", заяви Науседа по време на пресконференция във Вилнюс днес.

Елена Страхилова
