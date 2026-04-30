Войната в Украйна:

Тръмп обмисля нови удари по Иран, цената на петрола веднага скочи

30 април 2026, 20:55 часа 740 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Доналд Тръмп и Централното военно командване на Съединените щати по-късно днес  ще обсъдят варианти за евентуални нови военни удари по Иран. Новината предизвика шоково раздвижване на петролните пазари, като сорт Брент скочи до 128 долара за барел. По-късно през деня котировките спаднаха до 114 долара. За няколко часа черното злато поскъпна до най-високите си нива от 4 години насам.

"В допълнение към петрола и газа - торовете, които са много важни за развиващите се страни, нефтохимическите продукти, сярата, всички тези доставки са прекъснати. Така че нашият свят е изправен пред голямо енергийно и икономическо предизвикателство", казва Фатих Бирол от международната агенция по енергетика в Париж. 

Държавният департамент е изпратил инструкции до всички посолства по света да убеждават правителствата да се включат в така наречената „Конструкция за морска свобода“ за гарантиране трафика през Ормузкия проток. Иран заяви, че без Съединените щати Персийският залив ще има светло бъдеще.

„Ние сме „съопределени“ със съседите си да бъдем на Персийския залив и Оманско море, а чуждестранните играчи, които от хиляди километри разстояние се намесват с алчност и саботажи, нямат място там, освен на дъното на водите им", заяви Моджтаба Хаманей, върховен лидер на Иран. 

Засега нито един от западните партньори на Вашингтон не е изявил желание да се присъедини към военната блокада на иранските пристанища.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп петрол цена на петрола война Иран
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес