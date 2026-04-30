Тръмп обмисля нови удари по Иран, цената на петрола веднага скочи

Доналд Тръмп и Централното военно командване на Съединените щати по-късно днес ще обсъдят варианти за евентуални нови военни удари по Иран. Новината предизвика шоково раздвижване на петролните пазари, като сорт Брент скочи до 128 долара за барел. По-късно през деня котировките спаднаха до 114 долара. За няколко часа черното злато поскъпна до най-високите си нива от 4 години насам.

Още: Конфуз с екипажа на "Артемида" при Тръмп: Той не говори с тях, но подигра човек от НАСА за ушите му (ВИДЕО)

"В допълнение към петрола и газа - торовете, които са много важни за развиващите се страни, нефтохимическите продукти, сярата, всички тези доставки са прекъснати. Така че нашият свят е изправен пред голямо енергийно и икономическо предизвикателство", казва Фатих Бирол от международната агенция по енергетика в Париж.

Още: 287 номинирани за Нобеловата награда за мир: Тръмп се завръща в битката

Държавният департамент е изпратил инструкции до всички посолства по света да убеждават правителствата да се включат в така наречената „Конструкция за морска свобода“ за гарантиране трафика през Ормузкия проток. Иран заяви, че без Съединените щати Персийският залив ще има светло бъдеще.

Още: Путин и Тръмп в инфантилен разговор: Победих. И аз. А Зеленски дава факти (ОБЗОР - ВИДЕО)

„Ние сме „съопределени“ със съседите си да бъдем на Персийския залив и Оманско море, а чуждестранните играчи, които от хиляди километри разстояние се намесват с алчност и саботажи, нямат място там, освен на дъното на водите им", заяви Моджтаба Хаманей, върховен лидер на Иран.

Засега нито един от западните партньори на Вашингтон не е изявил желание да се присъедини към военната блокада на иранските пристанища.