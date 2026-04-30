Таро хороскоп за 1 май 2026

Научете какво очаквате този петък, 1 май 2026, според зодията.

Таро карта за петък за Овен: Дяволът, обърнат

Овен, известен си с това, че си независим, но дори ти можеш да се чувстваш комфортно да търсиш помощ от другите. В началото на този нов месец, когато Слънцето и няколко планети навлязат във финансовия ти сектор, си задай важен въпрос относно автономността.

Дяволът, обърната карта таро, е напомняне, че дори най-естественото нещо, като взаимозависимостта, може да стане токсично, когато ви отнема силата да избирате или ви кара да се чувствате сякаш достойнството ви е подложено на атака. Пълнолунието днес ви кани да се освободите от ресурси, които идват с кукички и конци.

Таро карта за петък за Телец: Справедливост

Всеки има право да бъде третиран справедливо и в началото на месец, който започва във вашия знак, се запитайте дали чувствате, че се отнасят с вас така, както искате . Картата Таро „Справедливост“ подчертава балансираното поведение между хората.

Има определени неписани правила за взаимодействие, които вие и всички останали трябва да спазвате. Някои може да ви се струват нездравословни по време на пълнолуние във вашия сектор на партньорствата. Ако това се случи, решете да не участвате.

Таро карта за петък за Близнаци: Крал на мечовете

Кралят на мечовете символизира използването на ума ви и обмислянето на процес, преди да решите напълно какво наистина искате да правите. На 1 май на хоризонта се задава промяна и вие сте готови да продължите напред.

Пълнолунието в Скорпион активира нуждата ви от по-добро здраве и по-стабилно благополучие. Докато определяте какво означава това за вас, внесете в живота си нещата, които увеличават смеха и радостта, така че да не остане място за тъга или тревожност.

Петъчна карта таро за Рак: Кралица на мечовете

На 1 май се опитайте да бъдете кристално ясни в това, което имате да кажете, особено когато темата е свързана с пари под каквато и да е форма. Кралицата на мечовете символизира наистина добри разговори.

Но, както вече знаете, Раци, говоренето изисква усилия. Искате проактивно да питате другите какво мислят или чувстват и да се уверите, че съобщението ви ще бъде възприето по начина, по който сте го възнамерявали. Не се страхувайте да задавате уточняващи въпроси, за да се информирате периодично, след като сте изпратили текстово съобщение.

Таро карта за петък за Лъв: Две чаши, обърната

Някои взаимоотношения завършват с това, че единият човек дава много повече от другия. Вашата карта таро за деня на 1 май: Двете чаши, обърнати, представляват дисбаланси в отношенията и ви призовава да обърнете по-голямо внимание на това как се развиват нещата, когато помагате на другите.

Винаги ли спасявате, или човекът, на когото помагате, също търси начини да ви отвърне с доброта и внимание ? Ако сте чувствали, че трябва да поговорим за справедливост, днес е подходящ момент да споделите как се чувствате.

Таро карта за петък за Дева: Шест пентакли, обърната

Шестицата пентакли, обърната, е свързана с това да бъдете използвани, когато става въпрос за даване на ресурси, които имате. Но на 1 май, с пълнолунието в Скорпион, което подчертава комуникацията, е време да освободите това, което ви е на ума.

Говорете за това или запишете мислите си в дневник. Слушайте музика, която ви помага да обработите чувствата си. Каквото и да решите да направите, за да засилите решимостта си да разрешите това, което ви се струва неприятно, най-добре е да го направите днес.

Карта таро за петък за Везни: Пет мечове

Финансите често са трудни теми за обсъждане и когато пълнолунието се случва във вашия паричен сектор, е време да се справите с тях. На 1 май искате да се освободите от всичко, което ви вреди икономически. Харченето или разходите са чудесни области, върху които да се съсредоточите първо.

Проучете какво означава картата таро „Петицата мечове“ за вас на лично ниво, особено ако има част от вас, която се чувства конкурентноспособна или сякаш трябва да се покажете, за да впечатлите другите. Може да откриете, че не е нужно да изглеждате крещящо, но че действията ви ще блеснат по-добре от начина, по който изглеждате.

Таро карта за петък за Скорпион: Седем чаши, обърната

Пълнолунието на 1 май във вашия знак обещава новооткрита емоционална яснота. Имате Седем чаши, обърната карта таро, която представлява виждането на нещата такива, каквито са, ясно.

Вече не се объркваш от случващото се в живота ти или по света. Вместо това, ти зърваваш истината за настоящето и бъдещето си. Практикувай присъствие, Скорпион, особено когато работиш в партньорство с други.

Таро карта за петък за Стрелец: Осмица мечове, обърната

Днес е посветено на намирането на смелостта, от която се нуждаете, за да преминете на следващото ниво в живота си. На 1 май пълнолунието подчертава скритите ви финансови врагове, за да можете да ги преодолеете. Усещате какво тайно ви е наранявало и сега сте готови да се изправите срещу проблема.

Обърнатата карта таро „Осмица мечове“ ви напомня, че страхът и научаването как да се справите с него не е еднократен момент. Той може да бъде процес на научаване да бъдете търпеливи към себе си и другите.

Таро карта за петък за Козирог: Луна

Таро картата Луна е за измама и тъй като я получавате по време на пълнолунието в Скорпион на 1 май, проблеми, с които сте се сблъсквали, свързани с колеги, могат да излязат наяве.

Моментите, в които сте се чудили дали сте приети или осъждани, тези спомени изплуват, за да можете да ги преодолеете и да се излекувате. Може да не винаги сте съгласни с другите, но знаете, че за да постигнете нещата, които искате в живота си, е идеално да сключите мир и да се разбирате .

Карта таро за петък за Водолей: Паж чаши, обърнат

Водолей, днес откриваш нещо ново и важно за кариерата си и това може да те накара да се откажеш от нещо, което знаеш, че не е работило от дълго време.

На 1 май, обърнатата карта таро Паж на чашите ви напомня да се освободите от всякакъв ненужен натиск за изпълнение, особено ако знаете, че е непродуктивно или икономически неразумно.

Вместо да се преструвате, че не виждате какво се случва, най-добре е да говорите за това открито с другите, за да стигнете до истината за ситуацията.

Таро карта за петък за Риби: Асо на мечовете

Риби, имате момент, в който всичко си идва на мястото и разбирате ситуацията много по-добре, отколкото сте я разбирали преди. На 1 май пълнолунието в Скорпион ви позволява да се освободите от някои лъжи, в които сте вярвали.

Сега сте готови да се изправите пред истината и да я адресирате. „Асът на мечовете“ е за една единствена идея, която представлява всичко, което трябва да знаете. Искате наистина да се вслушате в сърцето си и да обърнете внимание на вътрешния си глас.